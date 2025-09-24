Duelo entre Sport e Corinthians torna-se a maior renda da história da Ilha do Retiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Partida vencida pelo Leão, por 1 a 0, marcou o encerramento de um jejum de seis meses, por parte do time pernambucano, sem vitórias em casa

O Sport venceu o Corinthians pelo placar de 1 a 0, em duelo realizado na Ilha do Retiro. O confronto marcou o encerramento de um jejum de seis meses sem vitórias do Leão em sua casa.

Além disso, outra estatística tornou o jogo marcante. Com 26.504 torcedores, a partida tornou-se a maior renda da história da Ilha do Retiro, conforme números divulgados pelo blog do jornalista Cassio Zirpoli.

De acordo com os números da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o duelo trouxe uma renda de R$ 1.776.835 milhão em bilheteria.

Os números superam os arrecadados em Sport x Palmeiras, também pela atual edição da Série A, quando o time pernambucano recebeu R$ 1.577.490.

O duelo foi o primeiro do Leão da Ilha, em sua casa, sob nova capacidade. Na última semana, o time anunciou um aumento para 27.325 torcedores, 980 a mais em relação à documentação anterior.

10 maiores rendas do Sport na Ilha do Retiro

R$ 1.776.835 – Sport 1 x 0 Corinthians – Série A (21/09/2025) R$ 1.577.490 – Sport 1 x 2 Palmeiras – Série A (06/04/2025) R$ 1.329.260 – Sport 2 x 2 São Paulo – Série A (16/08/2025) R$ 1.252.160 – Sport 2 x 1 Santos – Série B (24/11/2024) R$ 1.240.625 – Sport (2) 1 x 0 (4) Ceará – Copa do Nordeste (03/05/2023) R$ 1.133.236 – Sport 1 x 1 Vasco – Série B (16/10/2022) R$ 1.121.730 – Sport (4) 1 x 2 (2) Retrô – Campeonato Pernambucano (02/04/2025) R$ 981.850 – Sport 0 x 2 São Paulo – Copa do Brasil (17/05/2023) R$ 971.720 – Sport 2 x 2 Santos – Série A (26/07/2025) R$ 971.415 – Sport 2 x 1 Ceará – Série B (07/10/2024)

Após vencer o Corinthians, o Sport se prepara para encarar o Fortaleza, no próximo sábado (27), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão.

Para o duelo contra o Leão do Pici, o técnico Daniel Paulista precisará realizar mudanças no elenco titular. O Sport segue na lanterna do Brasileirão, com apenas 14 pontos.