Em busca da segunda vitória seguida, Sport busca encerrar jejum diante do Fortaleza
Equipe pernambucana não vence o Leão do Pici desde 2021 e espera voltar a vencer diante do time cearense. Equipes se enfrentam no próximo sábado (27)
O Sport encara o Fortaleza no próximo sábado (27), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O clube pernambucano busca sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, após vencer o Corinthians pelo placar de 1 a 0. O Leão da Ilha também possui outro "combustível" para vencer o rival cearense.
Sport busca encerrar jejum contra o Fortaleza
Desde janeiro de 2021, o Sport não vence o Fortaleza. A última vitória rubro-negra diante da equipe cearense foi conquistada diante do Leão do Pici, por 1 a 0.
O duelo, vencido pelos pernambucanos com gol de Thiago Neves, foi válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, encerrado apenas no ano seguinte devido à pandemia de COVID-19.
- 27/04/2025 – Sport 0x0 Fortaleza – Brasileirão 2025
- 05/02/2025 – Sport 0x2 Fortaleza – Copa do Nordeste 2025
- 26/05/2024 – Sport 1x4 Fortaleza – Copa do Nordeste 2024
- 22/02/2024 – Sport 1x1 Fortaleza – Copa do Nordeste 2024
- 03/04/2022 – Fortaleza 1x0 Sport – Copa do Nordeste 2022
- 01/04/2022 – Sport 1x1 Fortaleza – Copa do Nordeste 2022
- 26/09/2021 – Sport 0x1 Fortaleza – Brasileirão 2021
- 14/06/2021 – Fortaleza 1x0 Sport – Brasileirão 2021
O rubro-negro também possui um jejum ainda mais longínquo. Desde 1980, o Sport não vence o Fortaleza fora de casa.
A vitória também foi a única da equipe pernambucana com mando de campo dos tricolores. As equipes já se enfrentaram 16 vezes ao longo da história.