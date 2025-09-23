fechar
Sport | Notícia

Em busca da segunda vitória seguida, Sport busca encerrar jejum diante do Fortaleza

Equipe pernambucana não vence o Leão do Pici desde 2021 e espera voltar a vencer diante do time cearense. Equipes se enfrentam no próximo sábado (27)

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/09/2025 às 17:38
Imagem do time titular em partida do Brasileir&atilde;o
Imagem do time titular em partida do Brasileirão - Paulo Paiva/Sport

O Sport encara o Fortaleza no próximo sábado (27), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube pernambucano busca sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, após vencer o Corinthians pelo placar de 1 a 0. O Leão da Ilha também possui outro "combustível" para vencer o rival cearense.

Sport busca encerrar jejum contra o Fortaleza

Desde janeiro de 2021, o Sport não vence o Fortaleza. A última vitória rubro-negra diante da equipe cearense foi conquistada diante do Leão do Pici, por 1 a 0.

O duelo, vencido pelos pernambucanos com gol de Thiago Neves, foi válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, encerrado apenas no ano seguinte devido à pandemia de COVID-19.

  • 27/04/2025 – Sport 0x0 Fortaleza – Brasileirão 2025
  • 05/02/2025 – Sport 0x2 Fortaleza – Copa do Nordeste 2025
  • 26/05/2024 – Sport 1x4 Fortaleza – Copa do Nordeste 2024
  • 22/02/2024 – Sport 1x1 Fortaleza – Copa do Nordeste 2024
  • 03/04/2022 – Fortaleza 1x0 Sport – Copa do Nordeste 2022
  • 01/04/2022 – Sport 1x1 Fortaleza – Copa do Nordeste 2022
  • 26/09/2021 – Sport 0x1 Fortaleza – Brasileirão 2021
  • 14/06/2021 – Fortaleza 1x0 Sport – Brasileirão 2021

O rubro-negro também possui um jejum ainda mais longínquo. Desde 1980, o Sport não vence o Fortaleza fora de casa.

A vitória também foi a única da equipe pernambucana com mando de campo dos tricolores. As equipes já se enfrentaram 16 vezes ao longo da história.

