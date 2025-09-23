fechar
Fortaleza x Sport: desfalques e retornos do Leão da Ilha para o jogo deste sábado (27)

Leão da Ilha encara o Tricolor do Pici no próximo sábado (27), às 16h00 (Horário de Brasília). Daniel Paulista precisará realizar mudanças no time

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/09/2025 às 17:06
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

Em busca de sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro, o Sport encara o Fortaleza no próximo sábado (27), às 17h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Castelão, pela 25ª rodada da competição.

Para o duelo contra o Tricolor do Pici, onde estarão reunidos dois clubes que estão na zona de rebaixamento, o técnico Daniel Paulista terá um desfalque importante.

Desfalques e retornos do Sport diante do Fortaleza

Joia da base rubro-negra, o volante Zé Lucas, de apenas 17 anos, está fora do confronto na capital cearense. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Apesar de estar sem uma peça importante do time titular, Daniel Paulista terá boas notícias para a partida contra o Fortaleza. Fora do último jogo por suspensão, o volante Pedro Augusto e o meia Lucas Lima estão disponíveis para o duelo contra o Leão do Pici.

Provável escalação do Sport contra o Fortaleza

Baseado nos retornos dos atletas e na escalação utilizada pela equipe pernambucana no jogo anterior, Daniel Paulista pode devolver Pedro Augusto e Lucas Lima ao elenco titular.

Enquanto o retorno do camisa 10 é mais esperado, Pedro Augusto enfrentará a concorrência de Hyoran, titular no duelo contra o Corinthians.

Portanto, o Sport pode levar à campo a seguinte escalação: Gabriel Vasconcellos; Aderllan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto (Hyoran) e Lucas Lima; Matheuzinho, Léo Pereira e Derik Lacerda.

