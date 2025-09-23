fechar
Sport | Notícia

Quantos jogos o Sport precisa ganhar para escapar do rebaixamento? Confira contas

Leão da Ilha venceu o Corinthians na partida anterior, pelo placar de 1 a 0, mas segue na lanterna da competição, longe da saída do Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/09/2025 às 15:12
Jogadores do Sport antes de partida contra o Corinthians
Jogadores do Sport antes de partida contra o Corinthians - Reprodução: Paulo Paiva/ Sport

A vitória sobre o Corinthians no último domingo (21), por 1 a 0, recolocou o Sport na briga contra o rebaixamento no Brasileirão, mas a matemática ainda cobra, por parte do time rubro-negro, uma arrancada.

Com 14 pontos em 22 jogos disputados, restam 16 partidas (até 48 pontos em disputa). Abaixo, duas réguas para medir o "corte" contra o rebaixamento e o que o Leão precisa fazer.

1) Projeção de acordo com o 16º colocado (Vasco)

Ao longo do Brasileirão, o Vasco conquistou 24 pontos em 22 jogos (1,09 pontos por jogo).

Baseado no aproveitamento do Cruz-Maltino, durante as 38 rodadas, o Cruz-Maltino irá conquistar 41 ou 42 pontos ao fim do campeonato.

Para o Sport obter uma margem de segurança para permanecer, o alvo realista é 42 pontos.

Quanto falta para o Sport conquistar 42 pontos?

Já que o Sport possui apenas 14 pontos na competição, para chegar a 42, o time precisa conquistar 28 pontos nos próximos 16 jogos.

O que significa em resultados? Existem diversas possibilidades para o time conquistar essa pontuação. Confira alguns exemplos.

  • Campanha invicta: 6 vitórias + 10 empates + 0 derrotas;
  • Caminho mais factível: 8 vitórias + 4 empates + 4 derrotas;
  • Caminho agressivo (mais vitórias e menos empates): 9 vitórias + 1 empate + 6 derrotas.

Qual seria o aproveitamento necessário para o Sport escapar do rebaixamento?

Já que existem 48 pontos em disputa e o time pernambucano precisaria conquistar 28, segundo a projeção, o aproveitamento rubro-negro seria de 58,3%.

2) Regra histórica dos 45 pontos

A média histórica considerada suficiente para escapar gira em torno dos 45 pontos.

Portanto, para conquistar essa pontuação, o time precisará de 31 pontos nos próximos 16 jogos.

O que significa em resultados? Confira alguns exemplos de projeções.

  • Mínimo de vitórias (muitos empates): 8 vitórias + 7 empates + 1 derrota.
  • Versão com menos empates empates: 10 vitórias + 1 empate + 5 derrotas.
  • Combinação factível: 9 vitórias + 4 empates + 3 derrotas.

Qual seria o aproveitamento necessário para o Sport escapar do rebaixamento?

Já que existem 48 pontos em disputa e o time pernambucano precisaria conquistar 31, segundo a projeção, o aproveitamento rubro-negro seria de 64,6%.

