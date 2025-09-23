Quantos jogos o Sport precisa ganhar para escapar do rebaixamento? Confira contas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão da Ilha venceu o Corinthians na partida anterior, pelo placar de 1 a 0, mas segue na lanterna da competição, longe da saída do Z-4

A vitória sobre o Corinthians no último domingo (21), por 1 a 0, recolocou o Sport na briga contra o rebaixamento no Brasileirão, mas a matemática ainda cobra, por parte do time rubro-negro, uma arrancada.

Com 14 pontos em 22 jogos disputados, restam 16 partidas (até 48 pontos em disputa). Abaixo, duas réguas para medir o "corte" contra o rebaixamento e o que o Leão precisa fazer.

1) Projeção de acordo com o 16º colocado (Vasco)

Ao longo do Brasileirão, o Vasco conquistou 24 pontos em 22 jogos (1,09 pontos por jogo).

Baseado no aproveitamento do Cruz-Maltino, durante as 38 rodadas, o Cruz-Maltino irá conquistar 41 ou 42 pontos ao fim do campeonato.

Para o Sport obter uma margem de segurança para permanecer, o alvo realista é 42 pontos.

Quanto falta para o Sport conquistar 42 pontos?



Já que o Sport possui apenas 14 pontos na competição, para chegar a 42, o time precisa conquistar 28 pontos nos próximos 16 jogos.

O que significa em resultados? Existem diversas possibilidades para o time conquistar essa pontuação. Confira alguns exemplos.

Campanha invicta: 6 vitórias + 10 empates + 0 derrotas;

Caminho mais factível: 8 vitórias + 4 empates + 4 derrotas;

Caminho agressivo (mais vitórias e menos empates): 9 vitórias + 1 empate + 6 derrotas.

Qual seria o aproveitamento necessário para o Sport escapar do rebaixamento?



Já que existem 48 pontos em disputa e o time pernambucano precisaria conquistar 28, segundo a projeção, o aproveitamento rubro-negro seria de 58,3%.

2) Regra histórica dos 45 pontos

A média histórica considerada suficiente para escapar gira em torno dos 45 pontos.

Portanto, para conquistar essa pontuação, o time precisará de 31 pontos nos próximos 16 jogos.

O que significa em resultados? Confira alguns exemplos de projeções.

Mínimo de vitórias (muitos empates): 8 vitórias + 7 empates + 1 derrota.

Versão com menos empates empates: 10 vitórias + 1 empate + 5 derrotas.

Combinação factível: 9 vitórias + 4 empates + 3 derrotas.

Qual seria o aproveitamento necessário para o Sport escapar do rebaixamento?



Já que existem 48 pontos em disputa e o time pernambucano precisaria conquistar 31, segundo a projeção, o aproveitamento rubro-negro seria de 64,6%.