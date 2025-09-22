Cariús revela que houve "lavagem de roupa suja" no Sport antes da chegada de Daniel Paulista
O lateral Igor Cariús foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na edição desta segunda-feira, 22, do programa da emissora
O lateral Igor Cariús admitiu que houve "lavagem de roupa suja" no Sport antes da chegada do técnico Daniel Paulista. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, ele contou que existe uma cobrança interna dos jogadores, além da diretoria. O jogador tratou como natural diante da campanha vexatória que o Leão realiza na Série A do Campeonato Brasileiro.
"Sim, teve. A gente se reuniu e começou a se cobrar mais. Acho que a lavagem de roupa suja aconteceu ali antes da chegada do Daniel. No dia a dia, estávamos nos cobrando também. Somos todos pai de família e a cobrança aconteceu com maturidade. Essa cobrança é natural. Tem que ter", comentou o atleta.
Cariús também não escondeu a "frustração" pelo desempenho do Sport no Brasileirão. Depois da vitória sobre o Corinthians, o lateral disse que a equipe rubro-negra precisa controlar o psicológico e seguir em busca da permanência na Série A.
"Acho que a palavra é frustração. Uma equipe como o Sport não poderia ter uma campanha dessa forma. Possui uma grande estrutura, paga em dia e é um clube muito bom de se trabalhar", disse.
"Temos que ter cabeça lugar, reconhecer e ter consciência que o mais importante é o coletivo. Precisamos continuar trabalhando e lutar até o fim", completou.
O próximo jogo do Sport acontece no sábado (27). Depois da vitória sobre o Corinthians, o Leão visita o Fortaleza, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.
