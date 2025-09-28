Sport segue com três desfalques para enfrentar o Fluminense na Ilha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão precisa do triunfo para continuar na busca pelo milagre da permanência

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, para enfrentar o Fluminense pela 26ª rodada do Brasileirão, ainda pressionado pela luta contra o rebaixamento. O time vem de derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, resultado que manteve o Leão na lanterna, com 14 pontos.

Para o confronto diante do Tricolor das Laranjeiras, o técnico Daniel Paulista deve ter os mesmos problemas de ordem médica que teve em Fortaleza.

O volante Pedro Augusto segue em tratamento após sofrer um trauma no joelho esquerdo no treino da última quarta-feira. O lateral-direito Hereda ainda se recupera de lesão no púbis, enquanto o meia Sérgio Oliveira está na fase final de transição física. A tendência é que os três sigam fora da lista de relacionados.

Mesmo desfalcado, o Sport precisa reagir diante da torcida. A equipe soma quatro derrotas nas últimas seis partidas e tem a necessidade de uma campanha quase perfeita no segundo turno para escapar da zona de rebaixamento.

Contexto da partida

O duelo contra o Fluminense é direto na luta contra a queda. O time carioca também vive situação delicada na tabela e está apenas alguns pontos acima da zona de rebaixamento.

A Ilha do Retiro deve ter bom público, já que o torcedor rubro-negro viveu no último domingo a primeira vitória em casa na temporada, diante do Corinthians, e mantém o apoio mesmo após o tropeço no Castelão.