Com novo uniforme, Sport se aproxima de 10 mil camisas vendidas em uma semana

Leão da Ilha lançou camisa em homenagem à bandeira do Recife. Novo padrão ganhou notoriedade após ser utilizado na vitória sobre o Corinthians

Após a vitória sobre o Corinthians, pelo placar de 1 a 0, o Sport colhe os frutos do resultado positivo dentro e fora de campo.

Para o duelo contra os paulistas, o Leão da Ilha utilizou um uniforme alternativo, lançado na última semana, que homenageia a cidade do Recife.



Uniforme fez sucesso entre a torcida do Sport

O padrão virou sucesso nas redes sociais logo após a divulgação das primeiras imagens e tornou-se ainda mais popular após ser utilizado na última partida.

O uniforme "trouxe sorte" ao time pernambucano, que rompeu um jejum de seis meses sem vitórias na Ilha do Retiro, o que acelerou ainda mais as vendas.

Em menos de uma semana após o início da comercialização do modelo, já foram vendidas mais de 10 mil unidades.

"Existia uma grande expectativa pela história que essa camisa carrega, pelos detalhes, pela inovação e pelo carinho que temos pela cidade do Recife. Essa expectativa foi superada em muito.

A torcida do Sport sempre chega junto nos lançamentos, mas essa primeira semana já mostra que este uniforme entra para a lista dos que alcançam uma aceitação muito acima da média, disse o vice-presidente de marketing do clube, Eduardo Arruda, no site oficial do Leão.

Devido à alta demanda de vendas, o Sport optou por abrir mão de exclusividade de venda do modelo em suas lojas oficial e liberou a comercialização do uniforme em outros pontos comerciais.

A venda de modelos online também superou 60% em relação às expectativas iniciais do Leão da Ilha.