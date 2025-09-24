Sérgio Oliveira pode voltar a ser relacionado no Sport
Com apenas 18 jogos em 2025, o meia rubro-negro iniciou o tratamento de recuperação da lesão ligamentar no joelho no dia 21 de julho
O meia Sérgio Oliveira pode voltar a ser relacionado no próximo jogo do Sport. É o que informou o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, no Bola Rolando, desta quarta-feira (24). O jogador português estava no departamento médico desde o dia 21 de julho.
Sérgio Oliveira se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo. O retorno já passou do prazo esperado, mas deve acontecer em breve no Brasileirão.
A última partida dele pelo Sport aconteceu no dia 14 de julho. Na ocasião, o Leão perdeu por 2x0 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
No total, foram 18 jogos, dois gols marcados e apenas uma assistência com a camisa rubro-negra. O contrato de Sérgio Oliveira com o Leão vai até dezembro de 2026.
O meia português foi uma das principais contratações da temporada, mas não correspondeu às expectativas.
Retornos no Sport
Além de Sérgio Oliveira, o técnico Daniel Paulista também poderá contar com as voltas do volante Pedro Augusto e o meia Lucas Lima, que cumpriram as respectivas suspensões na vitória sobre o Corinthians. Por outro lado, o volante Zé Lucas está fora devido ao terceiro cartão amarelo.