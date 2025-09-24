fechar
Sport | Notícia

Sérgio Oliveira pode voltar a ser relacionado no Sport

Com apenas 18 jogos em 2025, o meia rubro-negro iniciou o tratamento de recuperação da lesão ligamentar no joelho no dia 21 de julho

Por Davi Saboya Publicado em 24/09/2025 às 22:27
Sérgio Oliveira, meio-campista do Sport
Sérgio Oliveira, meio-campista do Sport - Paulo Paiva/SCR

O meia Sérgio Oliveira pode voltar a ser relacionado no próximo jogo do Sport. É o que informou o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, no Bola Rolando, desta quarta-feira (24). O jogador português estava no departamento médico desde o dia 21 de julho.

Sérgio Oliveira se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo. O retorno já passou do prazo esperado, mas deve acontecer em breve no Brasileirão.

Leia Também

A última partida dele pelo Sport aconteceu no dia 14 de julho. Na ocasião, o Leão perdeu por 2x0 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No total, foram 18 jogos, dois gols marcados e apenas uma assistência com a camisa rubro-negra. O contrato de Sérgio Oliveira com o Leão vai até dezembro de 2026.

O meia português foi uma das principais contratações da temporada, mas não correspondeu às expectativas.

Retornos no Sport

Além de Sérgio Oliveira, o técnico Daniel Paulista também poderá contar com as voltas do volante Pedro Augusto e o meia Lucas Lima, que cumpriram as respectivas suspensões na vitória sobre o Corinthians. Por outro lado, o volante Zé Lucas está fora devido ao terceiro cartão amarelo.

Leia também

São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Libertadores

São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Jogos de hoje (24/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (24/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Compartilhe

Tags