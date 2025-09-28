Transmissão Corinthians x Flamengo ao vivo grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
Curiosamente, o confronto não cobertura de graça na TV Globo, seja em televisão aberta ou no YouTube, mas tem como acompanhar gratuitamente
A Neo Química Arena, em São Paulo, é palco do clássico das duas maiores torcidas do Brasil. Neste domingo (28/09), Corinthians e Flamengo jogam pela 25ª rodada da Série A 2025.
- Data 28 de setembro de 2025.
- Hora: 20h30 (horário de Brasília).
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP).
O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília). O Mengão entra campo com 51 pontos e na briga pela liderança contra Cruzeiro e Palmeiras. O Timão está no meio de tabela tendo 29 pontos.
A equipe alvinegra vem derrota para o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em uma partida tecnicamente ruim do time paulista. A irregularidade é a principal críticas ao trabalho de Dorival Júnior.
Do outro lado, o Mengão perdeu margem na primeira colocação porque apenas empatou no clássico contra o Vasco da Gama. O time saiu na frente com Carrascal, mas Rayan deixou tudo igual.
Escalação do Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Transmissão Corinthians x Flamengo ao vivo grátis
Os torcedores possuem duas opções de transmissão grauita. Isso porque tem como assistir ao vivo na Record, televisão e aberta, site e aplicativo Playplus, e através do YouTube da CazéTV.
Como assistir Corinthians x Flamengo na Record?
- Acesse o site oficial do PlayPlus ou baixe o aplicativo para iOS ou Android.
- Faça o seu cadastro gratuito e clique para criar uma conta ou "Acesse Grátis".
- Preencha os dados solicitados (nome, e-mail e senha). Não é precisso inserir dados de cartão.
- Após o cadastro, você terá acesso à programação ao vivo da Record.
Como Corinthians x Flamengo no YouTube da CazéTV?
- Acesse o YouTube no navegador ou o aplicativo no celular, tablet, smart TV ou console.
- Procure pelo canal oficial: Na barra de busca, digite "CazéTV".
- Acesse a página do canal: Você pode se inscrever, mas não é obrigatório.
- Na página inicial do canal ou na aba "Ao vivo", você verá os eventos disponíveis.
- Basta clicar no vídeo para começar a assistir. o evento que deseja.
Vídeo: Resultado de Corinthians x Flamengo em tempo real