Transmissão Corinthians x Flamengo ao vivo grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Curiosamente, o confronto não cobertura de graça na TV Globo, seja em televisão aberta ou no YouTube, mas tem como acompanhar gratuitamente

A Neo Química Arena, em São Paulo, é palco do clássico das duas maiores torcidas do Brasil. Neste domingo (28/09), Corinthians e Flamengo jogam pela 25ª rodada da Série A 2025.

Data 28 de setembro de 2025.

Hora: 20h30 (horário de Brasília).

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP).

O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília). O Mengão entra campo com 51 pontos e na briga pela liderança contra Cruzeiro e Palmeiras. O Timão está no meio de tabela tendo 29 pontos.

A equipe alvinegra vem derrota para o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em uma partida tecnicamente ruim do time paulista. A irregularidade é a principal críticas ao trabalho de Dorival Júnior.

Do outro lado, o Mengão perdeu margem na primeira colocação porque apenas empatou no clássico contra o Vasco da Gama. O time saiu na frente com Carrascal, mas Rayan deixou tudo igual.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr.

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Transmissão Corinthians x Flamengo ao vivo grátis

Os torcedores possuem duas opções de transmissão grauita. Isso porque tem como assistir ao vivo na Record, televisão e aberta, site e aplicativo Playplus, e através do YouTube da CazéTV.

Como assistir Corinthians x Flamengo na Record?

Acesse o site oficial do PlayPlus ou baixe o aplicativo para iOS ou Android.

ou baixe o aplicativo para iOS ou Android. Faça o seu cadastro gratuito e clique para criar uma conta ou "Acesse Grátis".

Preencha os dados solicitados (nome, e-mail e senha). Não é precisso inserir dados de cartão.

Após o cadastro, você terá acesso à programação ao vivo da Record.

Como Corinthians x Flamengo no YouTube da CazéTV?

Acesse o YouTube no navegador ou o aplicativo no celular, tablet, smart TV ou console.

Procure pelo canal oficial: Na barra de busca, digite "CazéTV".

Acesse a página do canal: Você pode se inscrever, mas não é obrigatório.

Na página inicial do canal ou na aba "Ao vivo ", você verá os eventos disponíveis.

", você verá os eventos disponíveis. Basta clicar no vídeo para começar a assistir. o evento que deseja.

Vídeo: Resultado de Corinthians x Flamengo em tempo real