Transmissão Vasco x Cruzeiro ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

O Cruzmaltino vem embalado por duas vitórias e dois empates na competição, enquanto a Raposa tem apenas um ponto a menos do líder Flamengo

A bola rola na noite deste sábado (27/09) para Vasco da Gama e Cruzeiro às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Data: sábado, 27 de setembro de 2025.



Hora: 18h30 (horário de Brasília).



Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ.

Com duas vitórias e dois empates, o Cruzmaltino subiu na classificação geral e abriu cinco pontos da zona de rebaixamento. O time carioca ocupa a 13° colocação, com 27 pontos.

Do outro lado, a Raposa briga pelo título nacional. O clube mineiro tem 50 pontos e está em 2° lugar, somente há um ponto atrás do Flamengo na disputa pela liderença da competição.

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Bandeirão da torcida do Vasco em São Januário - Matheus Lima/Vasco

Transmissão Vasco x Cruzeiro ao vivo online

A partida tem transmissão exclusiva da Amazon Prime Video! O canal de streaming é pago, mas os torcedores conseguem assistir de graça com imagens pelo período de teste 30 dias.

A plataforma cobra o valor de R$ 19,90 por mês, quando acabar o prazo. Isso só ocorre se você não fizer o cancelamento previamente. O plano anual fica na quantia de R$ 166,80 (R$ 13,90 mensal).

Como assistir Vasco x Cruzeiro grátis na Amazon?

Acesse o site da Amazon Prime: Vá para a página de teste grátis.



Clique em "Teste grátis por 30 dias": Você será redirecionado para a página de login.



Faça login ou crie uma conta: Crie uma nova conta com seu nome, e-mail e senha.



Adicione uma forma de pagamento: A Amazon solicitará os dados do seu cartão de crédito.



Confirme a assinatura: Após adicionar os dados, a assinatura de teste será ativada.



Instale o aplicativo: Baixe no seu smartphone, tablet, Smart TV, videogame ou navegador.



Busque pelos jogos: Dentro do aplicativo, procure pela aba de esportes ou pesquise o jogo.

Vídeo: Resultado do jogo Vasco x Cruzeiro em tempo real



Abaixo, os internautas podem seguir o resultado através do YouTube em áudio, pois a GeTV e a CazéTV (detentora dos direitos) não exibem esse confronto e sim outra partida da rodada.