Jogos de hoje (25/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia trz o inicio de nova rodada de competições nacionais, como o Campeonato Espanhol, Alemão e Português na Europa, além de CR7 na Arábia Saudita
Os jogos de hoje (26/09) trazem Cristiano Ronaldo x Benezma em campo no jogo entre Al Ittihad e Al Nassr pela 4ª rodada da Campeonato Saudita no estádio King Abdullah em Jidá.
A data também traz o Bayern de Munique contra o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão, na Allianz Arena. Além disso, tem o Campeonato Espanhol, Campeonato Português e Turco.
Jogos de futebol hoje (26/09/25)
Abaixo, confira a agenda do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação desta sexta-feira, as responsabilidades serão da próprias emissoras.
Saudi Pro League
4ª rodada
- 12h40 - Al Hazm X Al Ahli - Damac x Al Ettifaq - Canal GOAT
- 15h - Al Ittihad x Al Nassr - SporTV2, Globoplay e Canal GOAT
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
LaLiga
7ª rodada
- 16h - Girona x Espanyol - ESPN2 e Disney+
LaLiga2
7ª rodada
- 15h30 - Mirandés x Real Zaragoza - Disney+
Bundesliga
5ª rodada
- 15h30 - Bayern x Werder Bremen - Xsports, SporTV, Globoplay, CazéTV e OneFootball
Bundesliga2
7ª rodada
- 13h30 - Schalke 04 x Greuther Furth - Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 - SV Darmstadt 98 x Dynamo Dresden - OneFootball
3. Liga
8ª rodada
14h - Energie Cottbus x Stuttgart B - Canal GOAT e OneFootball
Liga Portugal
7ª rodada
- 16h15 - Benfica x Gil Vicente - ESPN e Disney+
Super Lig
- 14h - Alanyaspor x Galatasaray - Disney+
EFL Championship
7ª rodada
- 16h - West Brom x Leicester City - ESPN4 e Disney+
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Clausura - 10ª rodada
- 19h - Platense x San Martín de San Juan - Disney+
- 21h15 - Central Córdoba x Tigre - Disney+
National Women's Soccer League
22ª rodada
- 21h - Gotham FC x Portland Thorns - Canal GOAT
- 23h30 - San Diego Wave x Orlando Pride - Xsports e Canal GOAT
Paulistão Sub-20
Oitavas de final - Jogo de volta
- 15h - Guarani x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube)
- 15h - Ituano x Ponte Preta - Paulistão (YouTube)
- 15h - Palmeiras x Referência - Ulisses TV (YouTube)
- 15h - RB Bragantino x Botafogo-SP - Paulistão (YouTube)
- 15h - Santos x Corinthians - TNT Sports (YouTube)
- 15h - São Paulo x Oeste - TNT Sports (YouTube)