Jogos de hoje (25/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia trz o inicio de nova rodada de competições nacionais, como o Campeonato Espanhol, Alemão e Português na Europa, além de CR7 na Arábia Saudita

Por Robert Sarmento Publicado em 26/09/2025 às 11:36
Cristiano Ronaldo abraça João Félix após gol do Al Nassr
Cristiano Ronaldo abraça João Félix após gol do Al Nassr - Instagram/Al Nassr

Os jogos de hoje (26/09) trazem Cristiano Ronaldo x Benezma em campo no jogo entre Al Ittihad e Al Nassr pela 4ª rodada da Campeonato Saudita no estádio King Abdullah em Jidá.

A data também traz o Bayern de Munique contra o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão, na Allianz Arena. Além disso, tem o Campeonato Espanhol, Campeonato Português e Turco.

Jogos de futebol hoje (26/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação desta sexta-feira, as responsabilidades serão da próprias emissoras.

Saudi Pro League

4ª rodada

  • 12h40 - Al Hazm X Al Ahli - Damac x Al Ettifaq - Canal GOAT

  • 15h - Al Ittihad x Al Nassr - SporTV2, Globoplay e Canal GOAT

LaLiga

7ª rodada

  • 16h - Girona x Espanyol - ESPN2 e Disney+

LaLiga2

7ª rodada

  • 15h30 - Mirandés x Real Zaragoza - Disney+

Bundesliga

5ª rodada

  • 15h30 - Bayern x Werder Bremen - Xsports, SporTV, Globoplay, CazéTV e OneFootball

Bundesliga2

7ª rodada

  • 13h30 - Schalke 04 x Greuther Furth - Canal GOAT e OneFootball

  • 13h30 - SV Darmstadt 98 x Dynamo Dresden - OneFootball

3. Liga

8ª rodada

14h - Energie Cottbus x Stuttgart B - Canal GOAT e OneFootball

Liga Portugal

7ª rodada

  • 16h15 - Benfica x Gil Vicente - ESPN e Disney+

Super Lig

  • 14h - Alanyaspor x Galatasaray - Disney+

EFL Championship

7ª rodada

  • 16h - West Brom x Leicester City - ESPN4 e Disney+

Liga Profesional de Fútbol de AFA

Clausura - 10ª rodada

  • 19h - Platense x San Martín de San Juan - Disney+
  • 21h15 - Central Córdoba x Tigre - Disney+

National Women's Soccer League

22ª rodada

  • 21h - Gotham FC x Portland Thorns - Canal GOAT

  • 23h30 - San Diego Wave x Orlando Pride - Xsports e Canal GOAT

Paulistão Sub-20

Oitavas de final - Jogo de volta

  • 15h - Guarani x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube)

  • 15h - Ituano x Ponte Preta - Paulistão (YouTube)

  • 15h - Palmeiras x Referência - Ulisses TV (YouTube)
  • 15h - RB Bragantino x Botafogo-SP - Paulistão (YouTube)

  • 15h - Santos x Corinthians - TNT Sports (YouTube)

  • 15h - São Paulo x Oeste - TNT Sports (YouTube)

