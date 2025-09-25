Jogos de hoje (25/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data traz os últimos confrontos das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, além de competições nacionais pela Europa
Os jogos de hoje (25/09) trazem Flamengo e São Paulo para definirem as últimas duas vagas na semfinal da Libertadores. O Mengão joga na Argentina e o Tricolor no Morumbis.
O dia também reserva confrontos pelo Campeonato Brasileiro Série B, com destaque para o líder Coritiba. Já na Europa, tem o Barcelona em campo para seguir próximo ao Real Madrid.
Abaixo, confira a agenda do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação desta quinta-feira, as responsabilidades são das emissoras.
Jogos de futebol hoje (25/09/2025) ao vivo
Libertadores da América
Quartas de final - Jogo de volta
- 19h - São Paulo x LDU - Paramount+
- 21h30 - Estudiantes x Flamengo - ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
Quartas de final - Jogo de volta
- 21h30 - Universidad de Chile x Alianza Lima - Disney+
Europa League
1ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - Lille x Brann - CazéTV
- 16h - Aston Villa x Bologna - CazéTV
- 16h - RB Salzburg x Porto - CazéTV
LaLiga
6ª rodada
- 14h30 - Osasuna x Elche - Disney+
- 16h30 - Real Oviedo x Barcelona - ESPN e Disney+
Coppa Italia
2ª fase - Jogo único
- 13h30 - Genoa x Empoli - SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 16h - Torino x Pisa - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Brasileirão Série B
28ª rodada
- 19h - Coritiba x Criciúma - Disney+
- 21h30 - Atlético-GO x América-MG - Disney+
- 21h35 - Chapecoense x Avaí - RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+
Saudi Pro League
4ª rodada
- 12h25 - Al Shabab x Al Kholood - Canal GOAT
- 15h - Al Hilal x Al Okhdood - BandSports e Canal GOAT
SAFF Women's Premier League
3ª rodada
- 12h10 - Al Qadsiah x Al Ula - Canal GOAT
Copa do Brasil Feminina
Quartas de final - Jogo único
- 18h - Palmeiras x Sport - SporTV e Globoplay
- 20h - Internacional x Ferroviária - NSports
Copa do Caribe
1ª fase - 3ª rodada
- 21h - Defence Force x Weymouth Wales - Disney+
Copa Centro-Americana
Quartas de final - Jogo de ida
- 23h - CS Cartagines x CD Olímpia - Disney+