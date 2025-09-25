fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (25/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data traz os últimos confrontos das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, além de competições nacionais pela Europa

Por Robert Sarmento Publicado em 25/09/2025 às 5:04
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo - Reprodução/Instagram/Flamengo

Os jogos de hoje (25/09) trazem Flamengo e São Paulo para definirem as últimas duas vagas na semfinal da Libertadores. O Mengão joga na Argentina e o Tricolor no Morumbis.

O dia também reserva confrontos pelo Campeonato Brasileiro Série B, com destaque para o líder Coritiba. Já na Europa, tem o Barcelona em campo para seguir próximo ao Real Madrid.

Leia Também

Abaixo, confira a agenda do futebolonde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação desta quinta-feira, as responsabilidades são das emissoras.

Jogos de futebol hoje (25/09/2025) ao vivo

Libertadores da América

Quartas de final - Jogo de volta

  • 19h - São Paulo x LDU - Paramount+

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 21h30 - Estudiantes x Flamengo - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Quartas de final - Jogo de volta

  • 21h30 - Universidad de Chile x Alianza Lima - Disney+

Europa League

1ª rodada - Fase de Liga

  • 13h45 - Lille x Brann - CazéTV
  • 16h - Aston Villa x Bologna - CazéTV
  • 16h - RB Salzburg x Porto - CazéTV

LaLiga

6ª rodada

  • 14h30 - Osasuna x Elche - Disney+
  • 16h30 - Real Oviedo x Barcelona - ESPN e Disney+

Coppa Italia

2ª fase - Jogo único

  • 13h30 - Genoa x Empoli - SportyNet (TV fechada e YouTube)

  • 16h - Torino x Pisa - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Brasileirão Série B

28ª rodada

  • 19h - Coritiba x Criciúma - Disney+
  • 21h30 - Atlético-GO x América-MG - Disney+
  • 21h35 - Chapecoense x Avaí - RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

Saudi Pro League

4ª rodada

  • 12h25 - Al Shabab x Al Kholood - Canal GOAT

  • 15h - Al Hilal x Al Okhdood - BandSports e Canal GOAT

SAFF Women's Premier League

3ª rodada

  • 12h10 - Al Qadsiah x Al Ula - Canal GOAT

Copa do Brasil Feminina

Quartas de final - Jogo único

  • 18h - Palmeiras x Sport - SporTV e Globoplay
  • 20h - Internacional x Ferroviária - NSports

Copa do Caribe

1ª fase - 3ª rodada

  • 21h - Defence Force x Weymouth Wales - Disney+

Copa Centro-Americana

Quartas de final - Jogo de ida

  • 23h - CS Cartagines x CD Olímpia - Disney+

Leia também

Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 4 jogos de volta das quartas de final e classificados
Tabela

Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 4 jogos de volta das quartas de final e classificados
São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Libertadores

São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags