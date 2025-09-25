Jogos de hoje (25/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A data traz os últimos confrontos das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, além de competições nacionais pela Europa

Os jogos de hoje (25/09) trazem Flamengo e São Paulo para definirem as últimas duas vagas na semfinal da Libertadores. O Mengão joga na Argentina e o Tricolor no Morumbis.

O dia também reserva confrontos pelo Campeonato Brasileiro Série B, com destaque para o líder Coritiba. Já na Europa, tem o Barcelona em campo para seguir próximo ao Real Madrid.

Abaixo, confira a agenda do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação desta quinta-feira, as responsabilidades são das emissoras.

Jogos de futebol hoje (25/09/2025) ao vivo

Libertadores da América

Quartas de final - Jogo de volta

19h - São Paulo x LDU - Paramount+

21h30 - Estudiantes x Flamengo - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Quartas de final - Jogo de volta

21h30 - Universidad de Chile x Alianza Lima - Disney+

Europa League



1ª rodada - Fase de Liga

13h45 - Lille x Brann - CazéTV

16h - Aston Villa x Bologna - CazéTV

- CazéTV 16h - RB Salzburg x Porto - CazéTV



LaLiga

6ª rodada

14h30 - Osasuna x Elche - Disney+

16h30 - Real Oviedo x Barcelona - ESPN e Disney+

Coppa Italia



2ª fase - Jogo único

13h30 - Genoa x Empoli - SportyNet (TV fechada e YouTube)

16h - Torino x Pisa - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Brasileirão Série B

28ª rodada

19h - Coritiba x Criciúma - Disney+

- Disney+ 21h30 - Atlético-GO x América-MG - Disney+

- Disney+ 21h35 - Chapecoense x Avaí - RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

Saudi Pro League

4ª rodada

12h25 - Al Shabab x Al Kholood - Canal GOAT

15h - Al Hilal x Al Okhdood - BandSports e Canal GOAT

SAFF Women's Premier League

3ª rodada

12h10 - Al Qadsiah x Al Ula - Canal GOAT

Copa do Brasil Feminina

Quartas de final - Jogo único

18h - Palmeiras x Sport - SporTV e Globoplay

20h - Internacional x Ferroviária - NSports

Copa do Caribe

1ª fase - 3ª rodada

21h - Defence Force x Weymouth Wales - Disney+



Copa Centro-Americana

Quartas de final - Jogo de ida