Flamengo sofre, mas elimina Estudiantes nos pênaltis e encara o Racing nas semifinais
No outro jogo do dia do torneio sul-americano, o São Paulo voltou a perder para a LDU e acabou eliminado. Time equatoriano encara o Palmeiras
Em um confronto eletrizante, o Flamengo garantiu a vaga nas semifinais da Taça Libertadores da América ao vencer o Estudiantes nos pênaltis por 4x2, nesta quinta-feira (25), na cidade de La Plata, na Argentina. No tempo normal, o time carioca perdeu por 1x0. A partida quebrou a invencibilidade de oito jogos do Rubro-Negro contra adversários argentinos fora de casa na competição.
O jogo de ida das quartas de final, no Maracanã, terminou com vitória carioca por 2x1. Com o resultado na casa dos hermanos, o Flamengo avança para enfrentar o Racing nas semifinais, nas semanas de 22 e 29 de outubro.
O jogo
Apesar da intensa pressão dos mais de 30 mil torcedores do Estudiantes, o Flamengo começou a partida se impondo no ataque. Com uma marcação alta na saída de bola, a equipe de Filipe Luís dominou os primeiros minutos, mas foi o time argentino que criou o primeiro lance de perigo, com um voleio de Palacios aos 12 minutos.
Aos 16, o Flamengo quase abriu o placar. Em uma jogada bem trabalhada, Pedro finalizou, mas a defesa do Estudiantes salvou em cima da linha. O lance pareceu acordar o time da casa, que passou a ter mais posse de bola, prendendo o Flamengo no campo de defesa, mas sem ameaçar efetivamente o gol de Rossi.
A tensão aumentou na reta final do primeiro tempo. Aos 32, Arzamendia forçou Rossi a fazer uma boa defesa. Em seguida, o Flamengo respondeu com um chute de Saul na trave. No último lance da primeira etapa, no entanto, o lateral-esquerdo Benedetti acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar para o Estudiantes.
Já o segundo tempo foi marcado pela pressão do time argentino, enquanto o Flamengo buscava contra-ataques. Aos 13 minutos, Filipe Luís colocou Bruno Henrique e Luiz Araújo em campo para dar mais velocidade ao ataque. Aos 28, o Estudiantes chegou a marcar o segundo gol com Benedetti, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.
Nos últimos minutos, o jogo ficou completamente aberto. Samuel Lino, pelo Flamengo, e Cetré, pelo Estudiantes, tiveram chances de marcar, mas o placar não mudou.
Na disputa por pênaltis, a estrela do goleiro Rossi brilhou. Ele defendeu duas cobranças, de Benedetti e Ascacibar. Pelo lado do Flamengo, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram seus chutes, garantindo a vitória por 4 a 2.
Com a classificação, o Flamengo se junta ao Palmeiras como os representantes brasileiros na competição. As duas equipes agora lutam pelo tetracampeonato da Libertadores, um feito inédito para clubes nacionais.
Eliminado
No outro jogo do dia da Libertadores, o São Paulo perdeu por 1x0 para a LDU, no Morumbis. Como também foi derrotado na partida de volta por 2x0, acabou eliminado da competição sul-americana. O time equatoriano, agora, enfrenta o Palmeiras no outro jogo das semifinais. O Verdão bateu o River Plate nas quartas de final.