Chaveamento da Libertadores 2025: Veja quem enfrenta quem na semifinal

Racing é primeiro time garantido, Palmeiras e River Plate, São Paulo e LDU, e Flamengo e Estudiantes decidem as vagas restantes; confira cruzamentos

Por Victor Peixoto Publicado em 24/09/2025 às 19:00
Só restarão quatro na briga pelo título da Libertadores 2025! Na última terça-feira (23), o Racing superou o Vélez Sársfield e é o primeiro time classificado.

Nas outras três partidas, três brasileiros envolvidos: São PauloPalmeiras Flamengo.

O Tricolor Paulista é o único que chega com desvantagem para o confronto após perder por 2 x 0, fora de casa, para a LDU e vai buscar a "remontada" no Morumbis na quinta-feira (25).

Palmeiras e Flamengo, por sua vez, venceram seus jogos de ida, ambos por 2 x 1, contra, respectivamente, River Plate Estudiantes.

O Verdão recebe o River nesta quarta (24), enquanto que o Mengão vai ter que encarar os argentinos em La Plata na quinta (25).

Chaveamento da Libertadores 2025

Semifinal 1

  • São Paulo ou LDU River Plate ou Palmeiras

Semifinal 2

  • Racing Flamengo ou Estudiantes

Quando vai ser a Final da Libertadores 2025?

A Final da Libertadores 2025 será no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, mesmo palco que recebeu a decisão entre Flamengo e River Plate em 2019.

