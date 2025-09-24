Chaveamento da Libertadores 2025: Veja quem enfrenta quem na semifinal
Racing é primeiro time garantido, Palmeiras e River Plate, São Paulo e LDU, e Flamengo e Estudiantes decidem as vagas restantes; confira cruzamentos
Só restarão quatro na briga pelo título da Libertadores 2025! Na última terça-feira (23), o Racing superou o Vélez Sársfield e é o primeiro time classificado.
Nas outras três partidas, três brasileiros envolvidos: São Paulo, Palmeiras e Flamengo.
O Tricolor Paulista é o único que chega com desvantagem para o confronto após perder por 2 x 0, fora de casa, para a LDU e vai buscar a "remontada" no Morumbis na quinta-feira (25).
Palmeiras e Flamengo, por sua vez, venceram seus jogos de ida, ambos por 2 x 1, contra, respectivamente, River Plate e Estudiantes.
O Verdão recebe o River nesta quarta (24), enquanto que o Mengão vai ter que encarar os argentinos em La Plata na quinta (25).
Chaveamento da Libertadores 2025
Semifinal 1
- São Paulo ou LDU X River Plate ou Palmeiras
Semifinal 2
- Racing X Flamengo ou Estudiantes
Quando vai ser a Final da Libertadores 2025?
A Final da Libertadores 2025 será no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, mesmo palco que recebeu a decisão entre Flamengo e River Plate em 2019.