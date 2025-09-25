Palmeiras elimina River Plate e aguarda vencedor de São Paulo x LDU

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vitor Roque e Flaco López (2x) marcaram os gols do Alviverde, nesta quarta-feira (24), no jogo válido pela partida de volta das quartas de final

O Palmeiras garantiu a classificação para as semifinais da Libertadores de forma dramática, virando o placar contra o River Plate para 3x1, em um jogo de muita intensidade, com sete cartões amarelos e uma expulsão. A vitória, conquistada no Allianz Parque, nesta quarta-feira (24), selou a passagem do Verdão com um placar agregado de 5x2.

O primeiro tempo foi um pesadelo para os donos da casa. O River, com uma estratégia de meio-campo povoado, dominou a posse e abriu o placar aos sete minutos com gol de Salas. A equipe de Marcelo Gallardo controlou o ritmo e o Palmeiras teve dificuldades, com o time sentindo a pressão da partida decisiva.

No segundo tempo, no entanto, tudo mudou. Impulsionado por Vitor Roque, o Palmeiras voltou a jogar com mais garra. O "Tigrinho" marcou o gol de empate após um rebote, levando a torcida ao delírio e provando o motivo de seu investimento milionário. Na sequência, o jogo se abriu, e o Verdão teve espaço para contra-atacar.

Foi assim que Flaco López brilhou, sofrendo e convertendo um pênalti para virar o jogo nos acréscimos e, logo depois, marcando um golaço por cobertura para sacramentar a classificação.

O Palmeiras agora segue na busca pelo tetracampeonato e aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU, que acontece nesta quinta-feira (25), junto com Estudiantes x Flamengo, que também brigam pela classificação.

Copa Sul-Americana

A aflição deu lugar à euforia na Arena MRV, em Belo Horizonte, quando o Atlético-MG se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana em um jogo tenso. Depois de um empate frustrante por 2x2 na partida de ida, coube a Bernard marcar o gol da vitória por 1x0 sobre o Bolívar-BOL, no último minuto do segundo tempo.

O Galo não fez uma boa partida e teve dificuldades coletivas, mas a individualidade de seus jogadores fez a diferença. O gol da classificação saiu aos 46 minutos do segundo tempo, quando o xodó da torcida, que entrou no lugar de Alexsander ainda na primeira etapa, recebeu um passe de Scarpa para sacramentar a vaga.

Agora, o Atlético-MG enfrenta o Independiente dell Valle, nas semifinais da Sul-Americana.