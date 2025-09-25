Palmeiras elimina River Plate e aguarda vencedor de São Paulo x LDU
Vitor Roque e Flaco López (2x) marcaram os gols do Alviverde, nesta quarta-feira (24), no jogo válido pela partida de volta das quartas de final
O Palmeiras garantiu a classificação para as semifinais da Libertadores de forma dramática, virando o placar contra o River Plate para 3x1, em um jogo de muita intensidade, com sete cartões amarelos e uma expulsão. A vitória, conquistada no Allianz Parque, nesta quarta-feira (24), selou a passagem do Verdão com um placar agregado de 5x2.
O primeiro tempo foi um pesadelo para os donos da casa. O River, com uma estratégia de meio-campo povoado, dominou a posse e abriu o placar aos sete minutos com gol de Salas. A equipe de Marcelo Gallardo controlou o ritmo e o Palmeiras teve dificuldades, com o time sentindo a pressão da partida decisiva.
No segundo tempo, no entanto, tudo mudou. Impulsionado por Vitor Roque, o Palmeiras voltou a jogar com mais garra. O "Tigrinho" marcou o gol de empate após um rebote, levando a torcida ao delírio e provando o motivo de seu investimento milionário. Na sequência, o jogo se abriu, e o Verdão teve espaço para contra-atacar.
Foi assim que Flaco López brilhou, sofrendo e convertendo um pênalti para virar o jogo nos acréscimos e, logo depois, marcando um golaço por cobertura para sacramentar a classificação.
O Palmeiras agora segue na busca pelo tetracampeonato e aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU, que acontece nesta quinta-feira (25), junto com Estudiantes x Flamengo, que também brigam pela classificação.
Copa Sul-Americana
A aflição deu lugar à euforia na Arena MRV, em Belo Horizonte, quando o Atlético-MG se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana em um jogo tenso. Depois de um empate frustrante por 2x2 na partida de ida, coube a Bernard marcar o gol da vitória por 1x0 sobre o Bolívar-BOL, no último minuto do segundo tempo.
O Galo não fez uma boa partida e teve dificuldades coletivas, mas a individualidade de seus jogadores fez a diferença. O gol da classificação saiu aos 46 minutos do segundo tempo, quando o xodó da torcida, que entrou no lugar de Alexsander ainda na primeira etapa, recebeu um passe de Scarpa para sacramentar a vaga.
Agora, o Atlético-MG enfrenta o Independiente dell Valle, nas semifinais da Sul-Americana.