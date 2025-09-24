Fluminense sofre gol no fim, empata com Lanús e cai fora da Copa Sul-Americana
O duelo, válido pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, aconteceu no Maracanã e foi transmitido pelo SBT para todo o Brasil
Na jornada pela Copa Sul-Americana, com transmissão exclusiva do SBT para todo o Brasil na TV aberta, o Fluminense foi eliminado nas quartas de final. Após a derrota por 1x0 no primeiro confronto na Argentina, o time carioca conseguiu igualar o placar agregado no Maracanã com um golaço de Canobbio. No entanto, a equipe cedeu o empate de 1x1 para o Lanús, que garantiu a vaga nas semifinais. A frustração do Fluminense se tornou ainda maior quando, nos acréscimos, Cano cabeceou na trave.
O desempenho no jogo de ida, marcado por uma postura defensiva e erros nos minutos finais, custou caro ao time do técnico Renato Gaúcho. O Fluminense novamente cometeu o erro de dar espaços para o contra-ataque do Lanús, que soube aproveitar as oportunidades para avançar na competição. Agora, a equipe argentina aguarda o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e Alianza Lima.
A eliminação gerou protestos no estádio contra o técnico Renato Gaúcho. As críticas, antes restritas às redes sociais, se intensificaram com a torcida gritando "burro" para o treinador, em referência às suas substituições questionáveis e a declarações feitas ao longo da temporada.
Apesar de ser o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, próximo ao G-6, o Fluminense sente a falta do colombiano Arias e ainda tem a Copa do Brasil como chance de título, na qual enfrentará o Vasco nas semifinais em dezembro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O jogo
O início da partida foi marcado por um bom ritmo imposto pelo Fluminense. A equipe aproveitava os lados do campo para criar jogadas, principalmente com Lucas Acosta e Serna. O volume de jogo resultou em chances claras, com Canobbio, Acosta e Everaldo assustando a defesa adversária. Aos 19 minutos, uma boa jogada entre Serna e Acosta resultou no gol de empate. Serna cruzou, Acosta ajeitou de cabeça, e Canobbio marcou um belo gol de voleio.
O gol animou a equipe, que teve outra chance em uma bola na trave de Samuel Xavier. O ritmo intenso do Fluminense diminuiu no fim do primeiro tempo, permitindo que o Lanús equilibrasse a partida, mas sem criar perigo para o goleiro Fábio.
O segundo tempo começou com um atraso de mais de 20 minutos devido a um confronto entre torcedores argentinos e a Polícia Militar nas arquibancadas. A principal preocupação dos jogadores do Lanús era com a segurança de seus familiares. Com a bola rolando, a equipe argentina tentou desestabilizar o Fluminense com faltas e provocações.
A equipe brasileira soube lidar com a situação e teve chances de gol com Martinelli, Freytes e Thiago Silva. No entanto, aos 21 minutos, um erro de Renê no meio-campo resultou em um contra-ataque fatal. Aquino tabelou com Moreno e marcou o gol do empate, desestabilizando completamente o time carioca, que se desorganizou em campo.
Nos minutos finais, o desespero do Fluminense se tornou evidente. A equipe apostou em jogadas aéreas, e Cano quase se tornou o herói em um chute que passou perto do travessão. Em outro lance, Izquierdoz tirou a bola em cima da linha após finalização de Keno. A pressão final não surtiu efeito e a frustração da torcida foi ampliada quando o cabeceio de Cano atingiu a trave nos acréscimos.