Transmissão Fluminense x Lanús ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Flu chega invicto há 22 jogos no Maracanã em torneios internacionais, enquanto a equipe do Lanús aposta na vantagem do primeiro jogo.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/09/2025 às 19:00
Classificado para as quartas de final da Conmebol Sul-Americana, o Fluminense agora aguarda o vencedor do confronto entre Lanús e Central Córdoba - FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, 23 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Lanús pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida será transmitida ao vivo em TV aberta pelo SBT e também estará disponível no streaming pelo Paramount+. Além disso, o canal SBT Sports no YouTube fará a cobertura ao vivo da partida.

Se você quer acompanhar a partida de forma prática e sem pagar nada, confira o passo a passo abaixo:

Acesse o YouTube

  • No celular, abra o aplicativo do YouTube.
  • No computador ou smart TV, entre no site youtube.com

Busque pelo canal oficial

  • Digite na barra de pesquisa: SBT Sports.
  • Verifique se é o canal oficial (com selo de verificação).

Entre na transmissão ao vivo

  • No horário do jogo, a live estará em destaque na página inicial do canal.
  • Clique no vídeo da transmissão.

Aproveite o jogo gratuitamente

  • A transmissão é 100% gratuita e pode ser acompanhada em qualquer dispositivo com acesso à internet.
  • Se quiser, conecte seu celular ou computador na TV para assistir em tela grande.

Detalhes da partida

  • Data: Terça-feira, 23 de setembro de 2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
  • Competição: Copa Sul-Americana 2025 – Quartas de Final (Volta)
  • Transmissão: SBT (TV aberta e Youtube) e Paramount +

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Lima); Serna, Canobbio, Everaldo.

Lanús

Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marich; Cardozo, Medina, Segovia, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo.

