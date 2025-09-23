Transmissão Fluminense x Lanús ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Flu chega invicto há 22 jogos no Maracanã em torneios internacionais, enquanto a equipe do Lanús aposta na vantagem do primeiro jogo.
O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, 23 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Lanús pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.
Transmissão ao vivo, online e grátis
A partida será transmitida ao vivo em TV aberta pelo SBT e também estará disponível no streaming pelo Paramount+. Além disso, o canal SBT Sports no YouTube fará a cobertura ao vivo da partida.
Se você quer acompanhar a partida de forma prática e sem pagar nada, confira o passo a passo abaixo:
Acesse o YouTube
- No celular, abra o aplicativo do YouTube.
- No computador ou smart TV, entre no site youtube.com
Busque pelo canal oficial
- Digite na barra de pesquisa: SBT Sports.
- Verifique se é o canal oficial (com selo de verificação).
Entre na transmissão ao vivo
- No horário do jogo, a live estará em destaque na página inicial do canal.
- Clique no vídeo da transmissão.
Aproveite o jogo gratuitamente
- A transmissão é 100% gratuita e pode ser acompanhada em qualquer dispositivo com acesso à internet.
- Se quiser, conecte seu celular ou computador na TV para assistir em tela grande.
Detalhes da partida
- Data: Terça-feira, 23 de setembro de 2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
- Competição: Copa Sul-Americana 2025 – Quartas de Final (Volta)
- Transmissão: SBT (TV aberta e Youtube) e Paramount +
Prováveis escalações
Fluminense
Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Lima); Serna, Canobbio, Everaldo.
Lanús
Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marich; Cardozo, Medina, Segovia, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo.