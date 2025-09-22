Ranking da Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo? Veja lista completa
Craques de Argentina e Portugal "monopolizaram" premiação por mais de uma década e lideram lista de vencedores; veja lista completa
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris e terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça no YouTube, e também do serviço de streaming HBO Max.
Para esta edição, o favoritismo gira em torno de Lamine Yamal, Raphinha, Dembélé e Mohamed Salah, mas, na história recente, o prêmio foi dominado por duas das maiores figuras da história do futebol mundial: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
Mas, qual dos dois mais venceu a Bola de Ouro? Veja a lista completa com todos os vencedores.
Messi lidera ranking de vencedores da Bola de Ouro; Cristiano Ronaldo é o 3°
Existem duas listas oficias da Bola de Ouro, a que podemos chamar de "original" e a "revisada".
Essa distinção acontece por que, de 1956, na sua primeira edição, até 1994, a France Football contemplava apenas jogadores europeus e atletas de outras nacionalidades sequer participavam da disputa.
Nesta lista original, o Brasil é apenas o 6° colocado com cinco prêmios, atrás de Alemanha, França, Holanda e Portugal, com seis prêmios cada, e da Argentina, que lidera o Ranking com oito Bolas de Ouro, todas de Lionel Messi, líder absoluto nas premiações individuais.
Considerando esta lista original, Cristiano Ronaldo é o segundo maior vencedor com cinco conquistas.
Mas, em 2015, às vésperas do aniversário de 60 anos da premiação, a France Football divulgou uma lista revisada com novos vencedores das edições de 1994 para trás, sem retirar as conquistar originais.
Nesta atualização, o Brasil conquistou mais nove prêmios, sendo sete deles em favor de Pelé, que ultrapassa o português.
Outros três prêmios foram concedidos à Argentina, sendo dois dados a Maradona e um a Mario Kempes.
Ranking da Bola de Ouro
- Lionel Messi (8x) - 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023
- *Pelé (7x) - 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970
- Cristiano Ronaldo (5x) - 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017
- Johan Cruijff (3x) - 1971, 1973 e 1974
- Marco van Basten (3x) - 1988, 1989 e 1992
- Michel Platini (3x) - 1983, 1984 e 1985
- Alfredo Di Stéfano (2x) - 1957 e 1959
- Franz Beckenbauer (2x) - 1972 e 1976
- Karl-Heinz Rummenigge (2x) - 1980 e 1981
- Kevin Keegan (2x) - 1978 e 1979
- *Diego Maradona (2x) - 1986 e 1990
- Ronaldo (2x) 1997 e 2002
Todos os vencedores (ano a ano)
- 1956 - Stanley Matthews (ING) - Blackpool
- 1957 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid
- *1958 - Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid
- *1959 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid
- *1960 - Luis Suárez (ESP) - Barcelona
- *1961 - Sivori (ITA) - Juventus
- *1962 - Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga
- *1963 - Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou
- *1964 - Denis Law (ESC) - Manchester United
- 1965 - Eusébio (POR) - Benfica
- 1966 - Bobby Charlton (ING) - Manchester United
- 1967 - Flórián Albert (HUN) - Ferencváros
- 1968 - George Best (NIRL) - Manchester United
- 1969 - Gianni Rivera (ITA) - Milan
- *1970 - Gerd Müller (ALE) - Bayern de Munique
- 1971 - Johan Cruijff (HOL) - Ajax
- 1972 - Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de Munique
- 1973 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona
- 1974 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona
- 1975 - Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de Kiev
- 1976 - Beckenbauer (ALE) - Bayer de Munique
- 1977 - Allan Simonsen (DIN) - Borussia Mönchengladbach
- *1978 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo
- 1979 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo
- 1980 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique
- 1981 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique
- 1982 - Paolo Rossi (ITA) - Juventus
- 1983 - Michel Platini (FRA) - Juventus
- 1984 - Michel Platini (FRA) - Juventus
- 1985 - Michel Platini (FRA) - Juventus
- *1986 - Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev
- 1987 - Ruud Gullit (HOL) - Milan
- 1988 - Van Basten (HOL) - Milan
- 1989 - Van Basten (HOL) - Milan
- *1990 - Matthäus (ALE) - Inter de Milão
- 1991 - Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille
- 1992 - Van Basten (HOL) - Milan
- 1993 - Baggio (ITA) - Juventus
- *1994 - Stoichkov (BUL) - Barcelona
- 1995 - Weah (LIB) - Milan
- 1996 - Sammer (ALE) - Borussia Dortmund
- 1997 - Ronaldo (BRA) - Inter de Milão
- 1998 - Zidane (FRA) - Juventus
- 1999 - Rivaldo (BRA) - Barcelona
- 2000 - Figo (POR) - Real Madrid
- 2001 - Owen (ING) - Liverpool
- 2002 - Ronaldo (BRA) - Real Madrid
- 2003 - Nedved (TCH) - Juventus
- 2004 - Shevchenko (UCR) - Milan
- 2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona
- 2006 - Cannavaro (ITA) - Real Madrid
- 2007 - Kaká (BRA) - Milan
- 2008 - Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United
- 2009 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2010 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2011 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2012 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2013 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2014 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2015 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2018 - Modric (CRO) - Real Madrid
- 2019 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2020 - Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19
- 2021 - Messi (ARG) - PSG
- 2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid
- 2023 - Messi (ARG) - Inter Miami
- 2024 - Rodri (ESP) - Manchester City
*Anos com vencedores "originais" e "revisados"
- Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970)
- Maradona (1986 e 1990)
- Mario Kempes (1978)
- Romário (1994)