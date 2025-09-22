Ranking da Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo? Veja lista completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Craques de Argentina e Portugal "monopolizaram" premiação por mais de uma década e lideram lista de vencedores; veja lista completa

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris e terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça no YouTube, e também do serviço de streaming HBO Max.

Para esta edição, o favoritismo gira em torno de Lamine Yamal, Raphinha, Dembélé e Mohamed Salah, mas, na história recente, o prêmio foi dominado por duas das maiores figuras da história do futebol mundial: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Mas, qual dos dois mais venceu a Bola de Ouro? Veja a lista completa com todos os vencedores.

Messi lidera ranking de vencedores da Bola de Ouro; Cristiano Ronaldo é o 3°

Existem duas listas oficias da Bola de Ouro, a que podemos chamar de "original" e a "revisada".

Essa distinção acontece por que, de 1956, na sua primeira edição, até 1994, a France Football contemplava apenas jogadores europeus e atletas de outras nacionalidades sequer participavam da disputa.

Nesta lista original, o Brasil é apenas o 6° colocado com cinco prêmios, atrás de Alemanha, França, Holanda e Portugal, com seis prêmios cada, e da Argentina, que lidera o Ranking com oito Bolas de Ouro, todas de Lionel Messi, líder absoluto nas premiações individuais.

Considerando esta lista original, Cristiano Ronaldo é o segundo maior vencedor com cinco conquistas.

Mas, em 2015, às vésperas do aniversário de 60 anos da premiação, a France Football divulgou uma lista revisada com novos vencedores das edições de 1994 para trás, sem retirar as conquistar originais.

Nesta atualização, o Brasil conquistou mais nove prêmios, sendo sete deles em favor de Pelé, que ultrapassa o português.

Outros três prêmios foram concedidos à Argentina, sendo dois dados a Maradona e um a Mario Kempes.

Ranking da Bola de Ouro

Lionel Messi (8x) - 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023 *Pelé (7x) - 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970

Cristiano Ronaldo (5x) - 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017 Johan Cruijff (3x) - 1971, 1973 e 1974 Marco van Basten (3x) - 1988, 1989 e 1992 Michel Platini (3x) - 1983, 1984 e 1985 Alfredo Di Stéfano (2x) - 1957 e 1959 Franz Beckenbauer (2x) - 1972 e 1976 Karl-Heinz Rummenigge (2x) - 1980 e 1981 Kevin Keegan (2x) - 1978 e 1979 *Diego Maradona (2x) - 1986 e 1990

Ronaldo (2x) 1997 e 2002

Todos os vencedores (ano a ano)

1956 - Stanley Matthews (ING) - Blackpool



- Stanley Matthews (ING) - Blackpool 1957 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid



- Di Stéfano (ESP) - Real Madrid *1958 - Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid



- Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid *1959 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid



- Di Stéfano (ESP) - Real Madrid *1960 - Luis Suárez (ESP) - Barcelona



- Luis Suárez (ESP) - Barcelona *1961 - Sivori (ITA) - Juventus



- Sivori (ITA) - Juventus *1962 - Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga



- Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga *1963 - Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou



- Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou *1964 - Denis Law (ESC) - Manchester United



- Denis Law (ESC) - Manchester United 1965 - Eusébio (POR) - Benfica



- Eusébio (POR) - Benfica 1966 - Bobby Charlton (ING) - Manchester United



- Bobby Charlton (ING) - Manchester 1967 - Flórián Albert (HUN) - Ferencváros



- Flórián Albert (HUN) - 1968 - George Best (NIRL) - Manchester United



- George Best (NIRL) - Manchester 1969 - Gianni Rivera (ITA) - Milan



- Gianni Rivera (ITA) - Milan *1970 - Gerd Müller (ALE) - Bayern de Munique



- Gerd Müller (ALE) - Bayern de 1971 - Johan Cruijff (HOL) - Ajax



- Johan Cruijff (HOL) - 1972 - Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de Munique



- Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de 1973 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona



- Johan Cruijff (HOL) - 1974 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona



- Johan Cruijff (HOL) - 1975 - Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de Kiev



- Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de 1976 - Beckenbauer (ALE) - Bayer de Munique



- Beckenbauer (ALE) - Bayer de 1977 - Allan Simonsen (DIN) - Borussia Mönchengladbach



- Allan Simonsen (DIN) - Borussia *1978 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo



- Kevin Keegan (ING) - Hamburgo 1979 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo



- Kevin Keegan (ING) - Hamburgo 1980 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique



- Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique 1981 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique



- Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique 1982 - Paolo Rossi (ITA) - Juventus



- Paolo Rossi (ITA) - Juventus 1983 - Michel Platini (FRA) - Juventus



- Michel Platini (FRA) - Juventus 1984 - Michel Platini (FRA) - Juventus



- Michel Platini (FRA) - Juventus 1985 - Michel Platini (FRA) - Juventus



- Michel Platini (FRA) - Juventus *1986 - Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev



- Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev 1987 - Ruud Gullit (HOL) - Milan



- Ruud Gullit (HOL) - Milan 1988 - Van Basten (HOL) - Milan



- Van Basten (HOL) - Milan 1989 - Van Basten (HOL) - Milan



- Van Basten (HOL) - Milan *1990 - Matthäus (ALE) - Inter de Milão



- Matthäus (ALE) - Inter de Milão 1991 - Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille



- Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille 1992 - Van Basten (HOL) - Milan



- Van Basten (HOL) - Milan 1993 - Baggio (ITA) - Juventus



- Baggio (ITA) - Juventus *1994 - Stoichkov (BUL) - Barcelona



- Stoichkov (BUL) - Barcelona 1995 - Weah (LIB) - Milan



- Weah (LIB) - Milan 1996 - Sammer (ALE) - Borussia Dortmund



- Sammer (ALE) - Borussia Dortmund 1997 - Ronaldo (BRA) - Inter de Milão



- Ronaldo (BRA) - Inter de Milão 1998 - Zidane (FRA) - Juventus



- Zidane (FRA) - Juventus 1999 - Rivaldo (BRA) - Barcelona



- Rivaldo (BRA) - Barcelona 2000 - Figo (POR) - Real Madrid



- Figo (POR) - Real Madrid 2001 - Owen (ING) - Liverpool



- Owen (ING) - Liverpool 2002 - Ronaldo (BRA) - Real Madrid



- Ronaldo (BRA) - Real Madrid 2003 - Nedved (TCH) - Juventus



- Nedved (TCH) - Juventus 2004 - Shevchenko (UCR) - Milan



- Shevchenko (UCR) - Milan 2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona



- Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona 2006 - Cannavaro (ITA) - Real Madrid



- Cannavaro (ITA) - Real Madrid 2007 - Kaká (BRA) - Milan



- Kaká (BRA) - Milan 2008 - Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United



- Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United 2009 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2010 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2011 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2012 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2013 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid



- Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid 2014 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid



- Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid 2015 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid



- Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid 2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid



- Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid 2018 - Modric (CRO) - Real Madrid



- Modric (CRO) - Real Madrid 2019 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2020 - Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19



- Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19 2021 - Messi (ARG) - PSG



- Messi (ARG) - PSG 2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid



- Benzema (FRA) - Real Madrid 2023 - Messi (ARG) - Inter Miami



- Messi (ARG) - Inter Miami 2024 - Rodri (ESP) - Manchester City

*Anos com vencedores "originais" e "revisados"

