Fortaleza vence o Sport e amplia crise do Leão da Ilha no Brasileirão
Sport mais uma vez foi mal na criação de jogadas e pouco ofereceu perigo ao Fortaleza, que fez valer o mando de campo para vencer a partida
O Sport voltou a perder no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (27), o Leão foi derrotado por 1 a 0 pelo Fortaleza, na Arena Castelão, em duelo da 25ª rodada da Série A. O time pernambucano até reagiu no segundo tempo, criou chances e obrigou João Ricardo a fazer grandes defesas, mas não conseguiu evitar o revés.
O único gol da partida foi marcado por Lucas Sasha, aos 42 minutos do primeiro tempo, em belo chute da entrada da área. O Fortaleza foi superior na maior parte do jogo, controlou a posse e explorou as fragilidades do Sport, que novamente teve dificuldades para transformar volume em efetividade.
Com o resultado, o Tricolor do Pici chega a 21 pontos e se aproxima dos primeiros times fora da zona de rebaixamento. O Sport segue na lanterna com 14 pontos e precisa de uma campanha quase perfeita no segundo turno para tentar escapar da queda.
Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Fluminense, na quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro. O Fortaleza volta a campo no dia seguinte, quinta-feira (2), quando recebe o São Paulo, às 19h30, novamente no Castelão.
Como foi o jogo
O Fortaleza começou em ritmo forte e assumiu o controle das ações desde o início. Deyverson teve duas chances claras de cabeça, e Bruno Pacheco obrigou Gabriel a trabalhar. O Sport se limitou a se defender e só conseguiu levar perigo aos 20 minutos, quando Derik Lacerda chutou fraco para defesa de João Ricardo.
A pressão dos mandantes foi recompensada aos 42 minutos, quando Lucas Sasha pedalou na entrada da área e bateu de perna esquerda para abrir o placar.
No segundo tempo, o Sport voltou mais agressivo e passou a dominar as ações. Hyoran obrigou João Ricardo a grande defesa, e o goleiro voltou a brilhar em finalizações de Derik Lacerda e João Silva.
Lucas Lima e Aderlan também criaram chances em jogadas de bola parada, mas o Fortaleza se fechou bem e manteve a vantagem até o apito final, mesmo sob forte pressão.
Ficha do jogo – Fortaleza 1x0 Sport
Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim (Yeison Guzmán); Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes (Herrera). Técnico: Martín Palermo.
Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Hyoran) e Lucas Lima; Matheusinho, Derik Lacerda e Léo Pereira (Chrystian Barletta). Técnico: Daniel Paulista.
Competição: Brasileirão (25ª rodada). Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE. Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES). Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (SP). Gol: Lucas Sasha (FOR), aos 42’ do 1ºT. Cartões Amarelos: Mancuso e Bruno Pacheco (FOR); Derik Lacerda (SPT). Público: Renda: