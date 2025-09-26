Flávio Ricco: alto número de TVs esportivas faz a alegria dos vendedores de direitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quantidade que, de certa forma, caracteriza um preenchimento de espaço ou lugar tirado dos filmes, que não conseguem mais segurar audiência

Essa lista já vai longe... Data hoje e para os próximos tempos, já é das mais extensas a relação das TVs que têm o esporte como um ou entre os seus principais conteúdos.

Só na TV aberta, SBT, Globo, Record, Rede TV! e Band. Isso quer dizer, todas. E, de vez em quando, a Cultura.

Na TV paga, para se ter uma ideia: XSports, BandSports, TNT, SporTV 1, SporTV 2, SporTV 3, os canais Premiere, Combate, 8 da ESPN, SportyNet, Off, Golf Channel e NSports, entre outros.

No streaming, Amazon, Disney+, HBO Max e Paramount.

Por fim, no YouTube, Cazé, GE e a Disney, que também promete entrar forte por aí.

Mas todos, claro, dependentes de bons e outros nem tanto direitos de transmissão, o que leva os seus vendedores, as agências especializadas, ao mais propício e maravilhoso dos cenários. Ao melhor dos mundos.

Não por acaso, as tantas vezes que os preços cobrados batem no teto do absurdo. Impossível saber onde isso vai chegar.

Buscar meios de um perfeito funcionamento e se colocar em condições de competitividade serão sempre as principais necessidades

E é por aí que entra a questão: o nosso mercado tem condições de assimilar tamanha oferta? Ou ainda: existe audiência e dinheiro para o sustento de tantos?

Só o tempo dirá.

TV Tudo

Por sua vez

A Band, como um todo, e sem o impulso de outras ocasiões, segue mais recolhida. Há o empenho em colocar ordem na casa antes de alçar novos voos.

Mas é justo reconhecer o trabalho do Denis Gavazzi. De todos, o departamento de esportes, hoje, é um dos setores mais organizados. Culpa dele.

Aposta acertada

Independentemente de o “Estrela da Casa” seguir ou não na programação da Globo, a jovem apresentadora Ana Clara foi uma aposta acertada.

Aliás, quanto a isso, justiça se faça ao Boninho.

Imagem de Ana Clara - Divulgação

Novela das nove

Após uma novela em Portugal e duas séries na Record, Adriano Toloza acertou sua volta à dramaturgia da Globo.

Ele fará participação em “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”.

Especial

Para o aniversário da Band FM, a Band está usando o seu estúdio principal, para gravar com diferentes duplas e cantores. Só o pessoal das paradas. De Simone Mendes, Maiara e Maraísa...em diante.

Todo esse material, depois, vai virar um especial na TV.

Balanço

A Seriella, produtora de séries da Record, fez um levantamento sobre os investimentos em “Paulo, O Apóstolo”.

Foram contratados 772 atores; 8 mil figurantes, utilizadas 100 armaduras, 4.700 figurinos confeccionados, 167 workshops, 1.800 joias e mais de 630 horas de gravações. É a força da dramaturgia.

Mexidas no DE

No “Domingo Espetacular”, da Record, Bruno Chiarioni é o novo chefe de redação, função que Caio Picolo, hoje no SBT, ocupou no passado.

Pedro Veloso, que estava no “Jornal da Record”, é o novo editor chefe do programa, ao lado de Angélica Pires e Osmar Júnior.

Tudo muito fechado

Está andando e sabe-se que a passos largos, o projeto do novo programa da Eliana na Globo.

São praticamente diárias as reuniões a respeito, mas tudo ainda a portas fechadas e sem deixar passar nada para o lado de fora.

Social - 1

A Netflix, por meio de sua número 1 no Brasil, Elisabetta Zenatti, promoveu um grande evento no Rio, na última terça-feira.

Oportunidade criada para aproximar seu estafe de roteiristas, diretores e atores, convidados especialmente para o encontro.

Social – 2

Além de um pessoal mais antigo, Zenatti apresentou para os convidados nomes como Flávia Morete e Roberta Guzzon, que eram da Floresta, assim como Lilian Amarante e Sebastián Gadea, ex-Globo.

Acredita-se que, a partir desses contatos, novos projetos serão avaliados.

Oxigênio

Atores de “Êta Mundo Melhor!” estão na expectativa de uma comunicação oficial da Globo sobre esticada da novela. Isso é algo dado como certo nos bastidores.

Como finalidade, conceder um tempo maior para a equipe da próxima das seis, “A Nobreza do Amor”, de Duca Rachid, encontrar um melhor caminho em relação à gravação e escolha de elenco.

Suspense

Sobre o “Aqui Agora” continuar ou só ficar aos sábados, informa-se que a decisão final deve sair ainda no dia de hoje.

Entre votos contra e a favor, fala-se em um empate técnico.

Bate – Rebate

Jornalista Fernando Morgado, em parceria com a ABERT e Associação Nacional de Radiodifusão, acaba de lançar “10 Tendências para o Rádio e a TV aberta nas Américas”...

... Um livro que mostra caminhos, gratuito, online e bilíngue.

Totia Meirelles, em cartaz com “O Lado Fatal” em São Paulo, gravou ontem com o Ronnie Von na Rede TV!...

... A entrevista dela será exibida em duas partes: uma, amanhã, e outra na segunda-feira, no “Companhia Certa”.

Antes do Disney+, importante lembrar, a HBO Max fez uma aposta em séries bíblicas da Record. “Reis”, por exemplo...

... Mas, ao que tudo indica, o streaming da Disney seguirá com a exclusividade nos próximos lançamentos.

O programa “Depois do Jogo”, do Thomaz Rafael e Júlio Gomes, vai completar 4 anos de BandSports agora em novembro...

... E está bem próximo de chegar à sua milésima edição.

Lucas Leto, do elenco de “Vale Tudo”, caiu nas graças da autora Manuela Dias. Já tem até promessa de um próximo trabalho.

Gabriela Duarte faz sessões especiais do espetáculo “O Papel de Parede Amarelo e EU”, de hoje até domingo, no Teatro B32, em São Paulo.

Record abriu testes para montagem do elenco da microssérie “Maria Madalena”...

... Ingrid Conte, já se sabe, foi escolhida para o papel principal.

Hoje, às 22h, na Jovem Pan, o “Só Vale a Verdade”, com Marco Antônio Villa, traz como entrevistado o filósofo Roberto Mangabeira Unger.

C´est fini

A primeira temporada do “Sua Maravilhosa”, novo programa da Sabrina Sato, terá 10 episódios e estreia dia 30, às 22h45, no GNT.

O conteúdo, com exibição às terças, exalta histórias inspiradoras de mulheres reais.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!