O prefeito João Campos faz palestra sobre o papel estratégico do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acontecimentos em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento, com a análise e o olhar atento do colunista social João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito João Campos vai ministrar a palestra “O Papel Estratégico do Recife e da Região Metropolitana do Recife para o Futuro de Pernambuco", no dia 7 de outubro no auditório do Empresarial RioMar 5. Evento faz parte do projeto “Pernambuco em Perspectiva”, promovido pela TGI e revista AlgoMais.

PRESTÍGIO

Com evento que tinha decoração charmosa em tons de dourado, Heracliton Diniz celebrou os 20 anos da sua marca em conjunto com seu aniversário, que reuniu nomes de muito prestígio do nosso mundo social. Entre as presenças: Elida Basto, Luciana Mapurunga, Raphaella Torres, Fabiana Milhomens, Fernanda Pessoa, Nanda Figueiras, Isabel Cristina e Dedeka Galvão.

AEROPORTO

O ministro Sílvio Costa Filho admite que o Santos Dumont, o único dos grandes aeroportos brasileiros ainda administrado pela Infraero, seja transferido para a iniciativa privada.

SONHO

Gilberto Kassab deveria estar sonhando ao afirmar que o Congresso Nacional poderia votar um projeto de lei que possa promover a pacificação do país, dividido há anos por polarizações à esquerda e à direita.

CASA COR

Será no dia 2 a festa de abertura da Casa Cor 2005 no Edifício Niágara, no Recife Antigo. Abertura para o público será no dia 4.

ARTE & MODA

Lúcia Costa Santos reúne o mundo da arte, hoje, na abertura da exposição Vermelho Cruel, do artista Márcio Almeida, na sua Amparo 60, que celebra também sua ampliação. Agora a galeria passa a ocupar o segundo e o terceiro piso do prédio da Dona Santa.

PASSARELA

A São Paulo Fashion Week, que já foi uma das maiores feiras de moda da América Latina e foi perdendo força, completa 30 anos com uma edição que acontece entre os dias 13 e 20 de outubro, em vários locais da capital paulista. Vai ter desfiles de 38 grifes e estilistas. Vai ter o retorno ao evento de Ronaldo Fraga e Amir Slama.

PINTURA

Marcela Montenegro recebe convidadas, hoje, para um café e pintura de cerâmicas na sua Potilier.

FRIENDS

Pela primeira vez no Nordeste, a The Friends Experience chega ao RioMar Fortaleza, após passar pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. A exposição recria cenários icônicos da série americana Friends, exibida de 1994 a 2004 e ainda hoje um sucesso mundial.

CIÊNCIA

A pesquisadora espanhola Carmen González Castro, oceanógrafa química e cientista titular do Instituto de Investigaciones Marinas, ministra palestras no Cais do Sertão, até amanhã, durante conferência ambiental.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O mundo vasto mundo de Carlos Drummond de Andrade ficou pequeno.” (Gustavo Krause)

O RIOMAR promove uma série de ações para a sua Semana Pet. Inclusive, com feira de adoção neste domingo, além de operações deste segmento com exposições.

ANA Paula Vilaça nos preparativos para participar da Meia Maratona Eu Amo Recife.

PEDRO e Maria Augusta Campos celebram 13 anos juntos.

MAYRA Rossiter passa temporada em Seychelles.

RAPHA Vasconcellos e Eduarda Lopes estão na contagem regressiva para a chegada de Joaquim, o primogênito do casal.

CAMILA Coutinho assina a curadoria criativa do novo empreendimento da Moura Dubeux.

A ESCOLA de Gastronomia Le Cordon Bleu deu início às comemorações dos 130 anos.

NUNCA se viu uma eleição com pesquisas e projeções tão adiantadas e distantes do período eleitoral quanto os palpites para 2026.

ANIVERSARIANTES

Deborah Chistakus, Felipe Cabral, José Múcio Monteiro, Luciana de Souza Leão e Thereza Lapa Carneiro de Albuquerque.