A Orquestra Criança Cidadã fará seis Concertos pela Paz

A Orquestra Criança Cidadã embarca amanhã para realizar seis Concertos pela Paz na Coreia do Sul, Japão e Vaticano. São 11 integrantes, mais o ex-aluno Antonino Tertuliano, que mora e atua na Alemanha. A regência será do maestro José Renato Accioly. Vão se juntar ao grupo de músicos da Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel e Coreia do Sul. Temporada termina no dia 8 de outubro com Concerto na Praça de São Pedro com a presença do Papa Leão XIV. O grupo pernambucano já tinha se apresentado duas vezes para o Papa Francisco.

Bruno Veloso, presidente da Fiepe, recebido pelos deputados Mário Ricardo e Álvaro Porto, em evento na Assembleia Legislativa - Lucas Patrício/Divulgação

BLINDAGEM

Os três senadores de Pernambuco - Humberto Costa, Teresa Leitão e Humberto Costa - revelam que votarão contra a imoral “PEC da Blindagem” no Senado Federal.

ARQUITETURA

O Clube & Casa Design Pernambuco promove no dia 8, no lounge do Moinho Business, a palestra “Inteligência Artificial aplicada à Arquitetura”, com a arquiteta Mariana Grunschy. Ela é criadora do primeiro curso brasileiro de IA para arquitetos.

GONZAGUINHA

O Ecad assinala os 80 anos de nascimento de Gonzaguinha, destacando cinco músicas mais tocadas no país. Pela ordem: “O que é o que é”, “Lindo Lago do Amor”, “Sangrando”, “É” e “Explode Coração.”

Jackie Costa, Kátia Peixoto, Karina Simon e Liana Gama em evento da Tânia Bulhões no RioMar - Arquivo Pessoal

MAIS UM

Depois da eliminação da Sul-Americana, Renato Gaúcho, que tinha um salário de R$ 1,3 milhão, pediu demissão do Fluminense. É mais um treinador a cair na Série A.

FESTA DA REFENO

O Cabanga promove esta noite, na sua quadra coberta, a festa de abertura da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, com a participação de vários velejadores que estarão na competição. Teremos shows com PV Calado e Nando Reis.

RESTAURANTES

O Brasil tem oito restaurantes entre a lista “Travellers Choice” de melhores do mundo, marcando presença em seis das oito categorias. São eles o Marius Degustare e Restô Canto, do Rio de Janeiro, La Brasserie de La Mer, do Rio Grande do Norte, Le Mir, do Paraná, La Trattoria, da Bahia, Universal, de Brasília e Chalezinho e Donna Pinha, de São Paulo.

João Câmara recebe Jarbas Vasconcelos ilho no lançamento do seu livro "Retábulos Predela" - Arquivo Pessoal

MODA

Colares longos, acessórios em crochê, silhueta bubble e chinelo combinado com alfaiataria foram algumas tendências observadas durante a Semana de Moda de Nova Iorque.

BAR

Leca Rossiter está gravando vídeos nas redes sociais com chefs de cozinha para saber seus restaurantes favoritos de cada segmento. Em bares, o Cia do Chopp foi muito elogiado por César Santos e Biba Fernandes.

MÚSICA

Segunda-feira, o maestro e pianista João Carlos Martins se apresenta ao lado do tenor Jean William no Nannai de Muro Alto, em show exclusivo para os hóspedes.

NOVA MARCA

O Grupo Luck expande mais um braço: lança a Luck Mice, unidade especializada em eventos corporativos. A novidade, sob o comando de Rosângela Furtado e Adriana Ferreira, foca em congressos, feiras, workshops e viagens.