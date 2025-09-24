Gilberto Barbosa ganhou prêmio de Amigo do Meio Ambiente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista social, João Alberto

Durante o evento de abertura da Semana da Fauna, no Parque Estadual Dois Irmãos, Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria, foi reconhecido como Amigo do Meio Ambiente pelos compromissos e dedicação às causas ambientais. A solenidade contou com a soltura de animais silvestres, entrega de araras ao zoológico e teve a presença da vice-governadora Priscila Krause, dos deputados estaduais Antônio Moraes e Wanderson Florêncio e do presidente da CPRH, José de Anchieta Santos.

Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria, ao receber o prêmio "Amigo do Meio Ambiente, com José Anchieta Santos, presidente da CPRH, a vice-governadora Priscila Krause e o secretário Daniel Coelho - Arquivo Pessoal

NACIONAL

A Masterboi é finalista do Leaders League Compliance Awards Brasil 2025, na categoria Agronegócios. A premiação, que reconhece os melhores programas de Compliance do país, acontece amanhã, em São Paulo, dentro do Leaders League Compliance Summit & Awards Brasil.

SANTANDER

Diretores do Santander receberam formadores de opinião para conhecerem, em primeira mão a exposição imersiva “OCeanvs”, uma experiência artística sobre a água. Está no Farol Viajante, que vai percorrer 30 cidades brasileiras, dentro do Social Integrado Santander, que amplia o impacto social em municípios de muita vulnerabilidade. Está montado numa carreta, que leva o visitante a mergulhar no universo da água. Carreta ficará no Marco Zero hoje e amanhã e depois vai para o Parque da Macaxeira.

LOUÇAS

A loja de Tânia Bulhões no RioMar reuniu mulheres da sociedade para um talk show com Dani Bulhões e o francês Fréderic Parlon, diretor da Royal Limoges. Marcaram presença Katia Peixoto, Maria Pimentel, Juliana Bacelar, Ana Karina Simon, Liana Gama e Karla Dantas.

INAUGURAÇÃO

O Mcdonald's está em construção na avenida principal de acesso à Porto de Galinhas e deve ser inaugurado no dia 30 de setembro. Tem quem ache positivo e tem quem seja contra devido ao comércio local.

O pernambucano Clóvis Wanderley, procurador do Mato Grosso do Sul, em encontro como o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal - Arquivo Pessoal

QUEDA

Vinicius Júnior, que ficou em 5º lugar na Bola de Ouro do ano passado, caiu para a 16ª posição na edição deste ano. Pesou suas atuações ruins na seleção brasileira. O melhor colocado brasileiro foi Raphinha, na 5ª colocação.

MENTE

Os médicos Sílvia Laurentino, Andréa e Gabriella Viana, Diogo Landim e Marcelo Cabral, lançaram sábado, na Academia Pernambucana de Letras, a Academia da Mente, que visa trabalhar a preservação da memória e da longevidade.

ALMOÇO

O deputado Federal Waldemar Oliveira foi homenageado por advogados pernambucana devido ao seu trabalho de parceria com a advocacia local. Entre os presentes Ingrid Zanella, Pedro Oliveira e Fabiana Augusta.

EDUCAÇÃO

Pela primeira vez na história o Brasil registrou mais alunos de cursos de graduação à distância do que presencialmente. Os dados são do Censo de Ensino Superior, mostrando que de 10,22 milhões de estudantes, 5,18 milhões estavam matriculados em EAD em 2024.

FASHION WEEK

A Semana da Moda de Milão começa hoje com destaque para as últimas coleções do estilista Giorgio Armani, que faleceu no início do mês, e dos novos diretores da Gucci e Versace. Prada, Dolce e Gabanna, Max Mara, Fendi, Roberto Cavalli, Ferragamo e Bottega também farão desfiles.

O comodoro Altair Júnior e o presidente da Empetur, em evento da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil está radicalizado, fraturado, cada vez mais longe do país cordial sonhado por muita gente.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

A SECRETARIA de esportes do estado lançou um podcast, o "Pernambuco Esportivo’’, com resumos semanais dos programas de incentivo, editais e novidades do setor.

DUCA Lapenda promove, hoje, o seu especial "Burrata ao Vivo’’, onde o chef italiano prepara o prato na mesa do cliente.

FRANCISCO Queiroz Cavalcanti inovou enquanto professor: também está fazendo vídeos respondendo, com atenção e simpatia de sempre, questionários dos comentários.

ALBERTO Ferraz fará palestra da 38ª Jornada Norte-Nordeste de Cirurgia Plástica, apresentando a técnica Sublime, uma inovação nas cirurgias de mama.

O CANTOR Henry Freitas grava seu novo DVD hoje, na Coudelaria Souza Leão, com participações de Leo Foguete, Lauana Prado e Zé Vaqueiro.

O INSTAGRAM lançou um novo formato de postagem com dimensão retangular e extra fina.

PELA primeira vez a OpenAi lançou dados do ChatGPT. Ao todo, 70% das conversas não estão relacionadas a trabalho e mais da metade das conversas são geradas por mulheres.

ANIVERSÁRIOS Agostinho Neves Salazar, André Ribeiro Pessoa, Ângela dos Anjos, Carlos Beltrão, Ednaldo Santos, Emanuela Canuto Miranda, Fernanda Gomes de Mattos, Fernanda Oliveira, Maria Helena Mello, Miguel Henriques, Nadja Freire, Tânia Maranhão e Vera Miranda.