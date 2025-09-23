José Paulo lamenta ausência na posse de Edson Fachin

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise da referência em colunismo social, João Alberto

Amigo dele há mais de 40 anos, José Paulo Cavalcanti Filho recebeu um convite especial do ministro Edson Fachin para sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, na próxima segunda-feira. Mandou uma carinhosa resposta, lamentando muito não estar presente na cerimônia. É que hoje, segue, com Maria Lecticia, para temporada em Lisboa. Na agenda, reunião da Academia Portuguesa de Letras, onde é acadêmico. José Paulo e o novo presidente do STF, costumam trocar telefonemas constantemente, quando um tema de destaque sempre é a paixão que os dois têm pela obra de Fernando Pessoa.

Os noivos Iago Nunes e Marília Cavalcanti, no seu casamento - Sheila Wanderley/Divulgação

BELO NUPCIAL

O grande evento social do final de semana no Recife foi o casamento de Iago, filho de Maria do Socorro e Alcy Nunes, e Marília, filha de Patrícia e Vanildo Cavalcanti. Cerimônia religiosa foi na Concatedral de São Pedro dos Clérigos, oficiada pelo padre Dom Marcelo Gomes Costa, que fez uma belíssima saudação aos noivos. Depois, tivemos recepção no Espaço Dom, que tinha linda ambientação assinada por Silvio Medeiros e Fabiano Reis. O chef David Guedes assinou o irrepreensível buffet, com direito a um bar de drinques especiais. Um detalhe inédito foi um grande cartaz lembrando uma árvore, que foi colorida pelos convidados e servirá de lembrança do nupcial. Noivos seguiram ontem para lua de mel entre Portugal e Itália.

DEBUTANTES

Neste sábado, as amigas de infância Júlia Pontual, filha de Vanessa Vecchione e Sílvio Pontual, e Valentina Brennand Petribú, filha de Eduarda Brennand Petribú e José Vasconcelos Neto, vão celebrar seus 15 anos juntas no Instituto Ricardo Brennand.

TURISMO

Dados do Ministério do Turismo mostraram que Fernando de Noronha, em 1º lugar, e Porto de Galinhas, em 2º lugar, ocupam os destinos com mais destaque do Brasil. Além disso, em relação às experiências turísticas preferidas, o turismo de sol e praia lidera com 62% da preferência dos brasileiros.

EUROPA

Nosso companheiro Victor Tavares, coordenador de conteúdo e apresentador da Rádio Jornal, segue hoje para férias entre Lisboa, Fátima e Roma. Na agenda, encontro com o Papa Leão XIV.

Valdomiro Santana, Viviane e Homero Lacerda no casamento no Espaço DOM - Sheila Wanderley/Divulgação

GASTRONOMIA

O chef André Saburó estará na Japan House, em São Paulo, hoje e amanhã, em evento gastronômico que celebra os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão. Ele estará ao lado de grandes referências da área: os chefs Alex Atala, Telma Shimizu e Zaiyu Hasegawa.

CHURRASCO

Muitos nomes da sociedade marcaram presença no ChurrasCarva no fim de semana: Gilberto Freyre Neto, Eduardo Loyo, Maria Paula Macedo, Guilherme Blanke, Camila Haeckel, João Marinho, Dani Moraes, Juliana Lins, Eduarda Costa e Carlos Augusto Costa

NO CABANGA

O comodoro Altair Júnior recebeu na sede do Cabanga, no final de semana, a visita dos generais Maurílio Rodrigues, José Luiz Jaborandy e Geraldo Gomes de Matos, do Comando Militar do Nordeste.

Ronan e Juliana Lacerda, na festa no Espaço Dom - Sheila Wanderley/Divulgação

CARRERO

O acadêmico Raimundo Carrero lançou ontem na Academia Pernambucana de Letras, seu novo livro “A Vida é Traição”, Com apresentação da escritora Conceição Rodrigues.

PARABÉNS

Inês Calado, figura querida no jornalismo e que executa um excelente trabalho na gerência de marketing do grupo JCPM, foi muito cumprimentada ontem, quando celebrou a nova idade.

SHOW

Poucas vezes um show reuniu tantos nomes importantes da MPB, como o que aconteceu na manifestação do Rio contra os abusos da Câmara dos Deputados. Dividiram o palco Chico Buarque de Holanda, Lenine, Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Marina, Maria Gadú e Ivan Lins.

LANÇAMENTO

A Moura Dubeux lança hoje o “Infinity Recife”, flat residencial que vai ocupar o espaço onde funcionava o hotel Grand Mercure, na Avenida Boa Viagem.