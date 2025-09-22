Praça Dezessete será reinaugurada hoje
Acompanhe notícias de Pernambuco em sociedade, política, moda, cinema, eventos e entretenimento, com a análise exclusiva de João Alberto
Clique aqui e escute a matéria
O desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e o prefeito João Campos comandam hoje, às 16h30, a reinauguração da tradicional Praça Dezessete, ao lado do Fórum Thomas de Aquino. O espaço foi totalmente reformado num trabalho minucioso de preservação histórica, e passa a ter o patrocínio do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É um presente para o centro da nossa cidade.
ENTREVISTA
Excelente a entrevista que Tabata Amaral concedeu, sexta-feira, a Mario Sérgio Conti no programa “Diálogos”, na GloboNews.
FELICIDADE
A governadora Raquel Lyra confessa que ficou feliz ao fazer sua primeira doação de sangue da vida, no Hemope. Promete se transformar em doadora permanente.
LANÇAMENTO
O músico, psicólogo e astrólogo Carlos Maltz, um dos fundadores da banda Engenheiros do Hawaii, escreve o prefácio do livro "Eu tenho um recado para você", do recifense Tito Bela Vista. Lançamento será no dia 12 de outubro, na Bienal do Livro de Pernambuco.
COMEMORAÇÃO
O chef Alcindo Ferreira comanda almoço, quarta-feira, para assinalar os 17 anos do seu restaurante “Patuá”, em Olinda.
FIM DO MUNDO
Estou lendo “Caderno do Fim do Mundo”, o quarto livro do premiado escritor, ator e dramaturgo pernambucano Cleyton Cabral. Escrito durante a pandemia do Coronavírus. É um diário, cheio de histórias alegres e tristes do período em que o brasileiro não podia sair de casa.
MUSEU
O Instituto Ricardo Brennand, dentro do projeto Primavera de Museus, promove entre os dias 24 e 28, evento com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”. No dia 27, teremos debate-homenagem a João Cabral de Melo Neto.
PRATOS MENORES
Petiscos, porções e pratos menores estão fazendo sucesso em restaurantes de Nova Iorque após o aumento dos usuários dos remédios de emagrecimento, como “Ozempic”, “Wegovy” e “Mounjaro”. O motivo é a tentativa de reverter a diminuição de clientes. Pesquisa da “Morgan Stanley” apontou que 63% dos usuários do medicamento estão gastando menos em refeições fora e delivery.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
FAVORITAS
Para o comentarista Tostão, as quatro seleções mais fortes na disputa da Copa do Mundo de 2026 são Argentina, Espanha, França e Portugal. Um pouco abaixo, Brasil e Inglaterra.
CASOS DE FAMÍLIA
O programa “Casos de Família”, com Christina Rocha, ganha novo horário na programação da TV Jornal/SBT: 17 horas.
VINHOS
Nos dias 10 e 11 de outubro, o Novotel Recife Marina recebe o “Vinho na Vila 2025”. Desde 2016, o evento reúne uma curadoria de rótulos brasileiros reconhecidos internacionalmente, com degustações e conversas com produtores regionais.
MUSICAL
Mais um musical da Broadway ganhará versão brasileira. Será ''Mudança de Hábito”, que estreia no próximo ano. Conta a história da cantora Deloris Van Cartier, que depois de presenciar um crime é obrigada a se esconder num convento, convivendo com as freiras.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: “A relação do PT e PSB em Pernambuco é do tipo sofro, mas amo.” (Igor Maciel)
- EVENTO amanhã na Torre Malakoff presta homenagem aos 80 anos de nascimento de Gal Costa.
- LUÍS Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, é o entrevistado de hoje no Roda Viva, às 22h, na TV Cultura.
- O ADVOGADO Luiz Mário Moutinho comemora seus 60 anos reunindo amigos para almoço. Dia 4 de outubro, no Famiglia Giuliano.
- O JORNALISTA e escritor Pedro de Luna, autor da biografia do Mundo Livre s/a, lança pré-venda da segunda edição do livro “Planet Hemp mantenha o respeito.”
- A UFPE comemora os 75 anos do seu curso de enfermagem e os 15 anos do programa de pós-graduação.
- A FRAPORT, que administra do Aeroporto de Fortaleza, anunciou a construção de um hotel na área sob sua concessão.
- RANKING da Forbes revelou que 300 brasileiros têm mais de R$ 1 bilhão, sendo 240 homens e 60 mulheres.
- ''SLEEP LINES” são como os especialistas chamam as pequenas marcas que podem surgir na pele durante o sono.
ANIVERSARIANTES
Ana Cristina Feitosa, André Pessoa, Antônio Neves Baptista, Arthur Percínio da Silva, Bruna Lobo Naslavsky de Almeida, Carlos Eugênio Gantois, Celso Muniz de Araújo Filho, Cristina Carvalho, Déa Sales, Hênio Siqueira Santos, José Ramos, Leonardo Dias, Silvana Carrilho, Sílvio Romero Beltrão, Sônia Freyre, Sylvio Galvão e Taciana Souto.