Brasileiros se revoltam com a aprovação da PEC da Blindagem

Fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise da referência em colunismo social, João Alberto

Enormes manifestações pelo país, em 33 cidades, inclusive no Recife e em todas as capitais, foram uma resposta dos brasileiros à Câmara Federal, que vem aprovando, muitas vezes na madrugada, iniciativas simplesmente vergonhosas. Como a PEC da Blindagem, que todo mundo passou a chamar de PEC da Bandidagem e o projeto que promete anistia a pessoas que todo mundo viu pela televisão, quebrando as sedes do Congresso Nacional, da Presidência do País e do Supremo Tribunal Federal.

MUDANÇA

O chef Biba Fernandes publicou um vídeo anunciando oficialmente que seu restaurante Chiwake, no Espinheiro, vai fechar para abrir a nova unidade no Terraço Gourmet.

FAUSTÃO

Em recuperação dos transplantes de rim e fígado, Fausto Silva levou ao altar a filha Lara no seu casamento com Julinho Casares, sábado. Cerimônia foi realizada na casa do apresentador e teve apenas 40 convidados, entre familiares e amigos mais próximos.

K-BEAUTY

Dandarah Cavalcanti prepara-se para mais uma temporada na Coreia do Sul em busca de atualização e aperfeiçoamento em procedimentos e produtos de beleza. O país é referência mundial com o movimento K-Beauty, que une tecnologia e ingredientes naturais para alcançar a pele perfeita, tendência que conquistou o mundo.

CRÍTICAS

Os deputados federais que aprovaram a PEC da Blindagem, incluindo os 19 pernambucanos, foram alvo de fortes críticas nas redes sociais. Alguns, com certeza, perderam votos dos eleitores revoltados.

NO CISNE BRANCO

O comodoro do Cabanga, Altair Júnior foi convidado a acompanhar a Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, a bordo do “Cisne Branco”, navio-escola da Marinha do Brasil.

HOMENAGEADO

Ex-Procurador Geral do Estado de Pernambuco, Tadeu Alencar foi homenageado pela Associação dos Procuradores do Estado de Pernambuco durante a celebração dos 35 anos da entidade. Na ocasião relembrou o período em que esteve à frente da Procuradoria Geral do Estado, entre 2007 e 2010, no governo Eduardo Campos.

MODA

A moda masculina ganha nova coleção da Hugo Boss, com David Beckham. Intitulada Beckham x Boss, o lançamento do outono/inverno de 2025 traz silhuetas atemporais, alfaiataria refinada e tecidos de luxo, com o estilo clássico do ícone global em peças versáteis que vão da cidade ao campo com sofisticação.

BOWIE

Uma homenagem ao eterno ‘’camaleão do rock’’, David Bowie, é feita no Victoria and Albert Museum, em Londres. Reúne mais de 90 mil peças em homenagem ao icônico músico e cantor britânico. A mostra busca documentar, ilustrar e celebrar as muitas fases e universos do artista que marcou gerações e conquistou sete prêmios Grammy.

SENADORES

João Campos se encontrou no final de semana com Humberto Costa, Sílvio Costa Filho e Miguel Coelho. Tem tido contatos também com Marília Arraes e Eduardo da Fonte. Os cinco são candidatos a senador em 2026. O problema é que são apenas duas vagas.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A PEC da Blindagem é a consagração da desmoralização do Congresso.” (Igor Maciel)

HOJE é o Dia do Sorvete.

TABATA Amaral foi um dos destaques da manifestação em São Paulo contra medidas da Câmara dos Deputados.

Eduardo Godoy e Larissa Lins comemoram os seis anos de casados.

O SBT deve confirmar esta semana que transmitirá a Copa do Mundo de 2026, com narração de Galvão Bueno.

A AVON faz evento quinta-feira quinta-feira, em Olinda, para lançar novos produtos.

QUEM ganhou muitos parabéns no final de semana foi Julia Casanova, que chegou à maioridade em festa animada, com a família e amigos.

ASTRIEL Mendonça Jr e Katia Harrop lançam no Cabanga uma lavanderia 24h, com produtos de limpeza vegetal produzidos a partir de energia solar.

A CIDADE de Petrolina comemorou seus 130 anos.

ANIVERSÁRIOS

Aguinaldo Viriato, Alexandre Maçães, Aquiles Lopes, Brenda Carneiro, Carmita Cavalcanti, Cláudia Sansil Emídio Cardoso Neto, Enilda Santos, George Trigueiro, Graça Brennand de Petribú Ventura, Heracliton Diniz, Isabela Batista, José Roberto Maçães e Leny de Amorim Silva.