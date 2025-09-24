Ministro do Supremo estará no REC’n’Play
Fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estará no Recife no dia 15 de outubro, durante o REC’n’Play. Participará do lançamento do livro “A Próxima Democracia”, de Silvio Meira e Rosário Pompéia, e conduz uma aula sobre o processo democrático brasileiro.
PINTURA
Samira Pavesi, que morou 10 anos no Recife comandando o Recife Convention Bureau, mudou-se para Vitória do Espírito Santo, depois do seu casamento com Samuel Oliveira. Tem feito sólida carreira como pintora e no dia 2 de outubro vai inaugurar a exposição “O que Ecoa entre os Vazios”, marcando a reabertura da Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, agora administrado pela “Viva Parques Brasil.”
FORÇA
A Rádio Jornal mostrou sua força, ao reunir em debate comandado por Natália Ribeiro, os três senadores de Pernambuco: Humberto Costa, Teresa Leitão e Fernando Dueire.
SAÚDE
O Memorial Star promove, amanhã, o 1º Encontro de Neurogenética em Distúrbios do Movimento, reunindo especialistas de referência nacional. O evento é promovido pela equipe de neurologia do hospital, sob o comando da médica Silvana Sobreira.
TÉCNICOS
O treinador português Antônio Oliveira, que fez péssimo trabalho no Sport, foi demitido ontem do Remo, que contratou outro ex-Sport: Guto Ferreira. Já Roger Machado foi demitido do Internacional, para alegria de dois grandes torcedores do time gaúcho em Pernambuco: Paulo Magnus e Natalia Ribeiro.
NO TRE
O pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco elegeu Erik de Sousa Dantas Simões desembargador eleitoral efetivo do Tribunal Regional do Trabalho. Assume no início de dezembro, substituindo o desembargador Cândido Saraiva, que conclui o período de permanência no cargo.
PETS & AMBIENTE
O TJPE aprovou a criação de um juizado criminal voltado à proteção do meio ambiente e dos animais. A nova unidade funcionará no bairro da Boa Vista, e vai julgar infrações de menor potencial ofensivo previstas na Lei de Crimes Ambientais e casos de maus-tratos a animais. Segundo o presidente Ricardo Paes Barreto, a iniciativa visa atender um anseio da sociedade que é legítimo.
SAUDÁVEL
Dois eventos movimentam o universo feminino do bem-estar neste fim de semana. No sábado, o estúdio Velocity ganha a marca de comida saudável Greenmix, que passa a integrar o espaço com um café exclusivo. Já no domingo, é a vez do Treinões do Chapadinhas de Endorfina 2025, projeto que vem rodando o Brasil e chega ao Recife promovido pela “Obvious”, veículo de mídia voltado para mulheres.
TURISMO
Nos dias 28 e 29 de outubro o Recife será sede da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, comandado pelo presidente Sérgio Junqueira. O encontro contará com a presença do presidente da instituição, Sergio Junqueira Arantes, além de nomes de destaque do cenário nacional. A escolha da capital pernambucana reforça seu protagonismo no setor turístico e o papel relevante que desempenhou ao longo deste ano.
NOSSA SENHORA
A imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, será entregue hoje restaurada, com cerimônia às 19h. A entrega acontecerá ao som de Ave Maria Sertaneja, na voz de Cristina Amaral, e depois terá missa do bispo auxiliar de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra.