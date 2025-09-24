fechar
João Alberto | Notícia

Ministro do Supremo estará no REC’n’Play

Fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista social, João Alberto

Por João Alberto Publicado em 24/09/2025 às 0:00
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, esteve no centro do Roda Viva
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, esteve no centro do Roda Viva - JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estará no Recife no dia 15 de outubro, durante o REC’n’Play. Participará do lançamento do livro “A Próxima Democracia”, de Silvio Meira e Rosário Pompéia, e conduz uma aula sobre o processo democrático brasileiro.

JAMS/JC Imagem
Natalia Ribeiro recebe em debate na Rádio Jornal os senadores Humberto Costa, Teresa Leitão e Fernando Dueire - JAMS/JC Imagem

PINTURA

Samira Pavesi, que morou 10 anos no Recife comandando o Recife Convention Bureau, mudou-se para Vitória do Espírito Santo, depois do seu casamento com Samuel Oliveira. Tem feito sólida carreira como pintora e no dia 2 de outubro vai inaugurar a exposição “O que Ecoa entre os Vazios”, marcando a reabertura da Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, agora administrado pela “Viva Parques Brasil.”

FORÇA

A Rádio Jornal mostrou sua força, ao reunir em debate comandado por Natália Ribeiro, os três senadores de Pernambuco: Humberto Costa, Teresa Leitão e Fernando Dueire.

Arquivo Pessoal
O mestre Fernando Moraes, em viagem pela China, assina convênio de cooperação entre o Instituto do Coração de Pernambuco e o "Xiamen Cardiovascular University Hospital", representado pelo seu presidente Wang Yan, - Arquivo Pessoal

SAÚDE

O Memorial Star promove, amanhã, o 1º Encontro de Neurogenética em Distúrbios do Movimento, reunindo especialistas de referência nacional. O evento é promovido pela equipe de neurologia do hospital, sob o comando da médica Silvana Sobreira.

TÉCNICOS

O treinador português Antônio Oliveira, que fez péssimo trabalho no Sport, foi demitido ontem do Remo, que contratou outro ex-Sport: Guto Ferreira. Já Roger Machado foi demitido do Internacional, para alegria de dois grandes torcedores do time gaúcho em Pernambuco: Paulo Magnus e Natalia Ribeiro.

Arquivo Pessoal
Sergio e Milena Pita, em clima de férias - Arquivo Pessoal

NO TRE

O pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco elegeu Erik de Sousa Dantas Simões desembargador eleitoral efetivo do Tribunal Regional do Trabalho. Assume no início de dezembro, substituindo o desembargador Cândido Saraiva, que conclui o período de permanência no cargo.

PETS & AMBIENTE

O TJPE aprovou a criação de um juizado criminal voltado à proteção do meio ambiente e dos animais. A nova unidade funcionará no bairro da Boa Vista, e vai julgar infrações de menor potencial ofensivo previstas na Lei de Crimes Ambientais e casos de maus-tratos a animais. Segundo o presidente Ricardo Paes Barreto, a iniciativa visa atender um anseio da sociedade que é legítimo.

SAUDÁVEL

Dois eventos movimentam o universo feminino do bem-estar neste fim de semana. No sábado, o estúdio Velocity ganha a marca de comida saudável Greenmix, que passa a integrar o espaço com um café exclusivo. Já no domingo, é a vez do Treinões do Chapadinhas de Endorfina 2025, projeto que vem rodando o Brasil e chega ao Recife promovido pela “Obvious”, veículo de mídia voltado para mulheres.

TURISMO

Nos dias 28 e 29 de outubro o Recife será sede da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, comandado pelo presidente Sérgio Junqueira. O encontro contará com a presença do presidente da instituição, Sergio Junqueira Arantes, além de nomes de destaque do cenário nacional. A escolha da capital pernambucana reforça seu protagonismo no setor turístico e o papel relevante que desempenhou ao longo deste ano.

NOSSA SENHORA

A imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, será entregue hoje restaurada, com cerimônia às 19h. A entrega acontecerá ao som de Ave Maria Sertaneja, na voz de Cristina Amaral, e depois terá missa do bispo auxiliar de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra.

