SBT News entra no ar ainda neste ano
Ainda neste ano, o grupo Sílvio Santos coloca no ar o “SBT News”, que chega para competir em igualdade de condições com os principais canais de notícias, com a meta de estar entre as maiores referências de jornalismo do país. Vai estar disponível nas principais operadoras, no YouTube e nos canais fast dos fabricantes de aparelhos de TV. O projeto está sendo comandado por Fábio Farias ex-ministro das Comunicações, que é casado com Patrícia Abravanel, diretora do Grupo Sílvio Santos.
VERGONHA
A decisão unânime do Conselho de Constituição e Justiça do Senado, referendada pelo presidente Davi Alcolumbre, rejeitando a PEC da Blindagem, muito bem chamada de “PEC da Bandidagem”, representou uma grande vergonha para a Câmara dos Deputados, que tinha aprovada a imoral PEC por uma grande maioria.
GALERISTA
Nara Roesler, que começou com galeria no Recife e hoje faz sucesso com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, é presença confirmada na ArtPE, que acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, no Recife Expo Center.Vai acompanhar no evento os artistas pernambucanos que fazem parte do casting das suas galerias.
RECUPERAÇÃO
Para alegria dos muitos amigos, Sérgio Saldanha está se recuperando do infarto que sofreu, com duas cirurgias para o implante de cinco “stents”, devendo deixar o hospital hoje.
RECORDE
O Brasil superou com três meses de antecedência a meta estabelecida no Plano Nacional de Turismo 2024-27, de 6,9 milhões de turistas estrangeiros este ano. O número já foi alcançado de acordo com o Ministério do Turismo.
COMITIVA
O Brasil tinha a maior comitiva para o evento da ONU em Nova York, 102 pessoas. Muitas foram apenas para dar um passeio na Capital do Mundo. Outros países, bem mais ricos, tinham comitivas bem menores.
EM LISBOA
O Oceanário de Lisboa, o segundo maior do mundo e uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, é tema do meu artigo de hoje na página de opinião do nosso jornal.
REFENO
Neste sábado, aproveitando a largada da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, muitos restaurantes do Recife Antigo estão com eventos especiais para assistir à partida dos barcos: os restaurantes do Novotel, Kaiso Rooftop, Rock & Ribs, Cais Rooftop e Moendo Na Laje, terão eventos voltado para a competição
LIDERANÇA
O Tribunal de Justiça de Pernambuco alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o 1º lugar no índice de conciliação entre os Tribunais de Justiça de médio porte. Os dados são do Relatório Justiça em Números 2025, coletados em 2024. No ranking geral dos 27 Tribunais Estaduais, o TJPE ocupa a quarta posição.
TURISMO
Após protagonizar o espetáculo de Rita Lee, a atriz Mel Lisboa ficou para curtir o Recie e Olinda. Na ocasião, conheceu a Rua do Bom Jesus, a Torre de Cristal de Brennand e o Alto da Sé, em Olinda.
PARA COLECIONADORES
A Associação de Restaurantes da Boa Lembrança, responsável pelos famosos pratos temáticos, lançou a primeira edição de seu Guia de Restaurantes 2025, com informações dos 97 associados e as receitas exclusivas do ano. É referência para colecionadores e amantes da gastronomia, destacando chefs, cozinhas regionais e a valorização de ingredientes locais.