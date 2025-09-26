Fortaleza x Sport: confira a provável escalação do Rubro-Negro para o jogo deste sábado (27)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com moral após vitória sobre o Corinthians, pelo placar de 1 a 0, Leão da Ilha terá ao menos uma mudança forçada diante do Tricolor do Pici

O Sport segue sua preparação visando o duelo diante do Fortaleza, válido pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no próximo sábado (27), às 16h00 (Horário de Brasília).

O duelo reúne lanterna e vice-lanterna da competição. O Leão da Ilha busca sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão, após o resultado conquistado diante do Corinthians, por 1 a 0.

Para o duelo contra o Tricolor do Pici, o treinador Daniel Paulista terá de realizar ao menos uma mudança no elenco titular. O volante Zé Lucas, de apenas 17 anos, está fora do confronto na capital cearense por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Apesar de estar sem uma peça importante do time titular, Daniel Paulista terá dois retornos importantes para a partida contra o Fortaleza.

Fora do último jogo por suspensão, o volante Pedro Augusto e o meia Lucas Lima estão disponíveis para o duelo contra o Leão do Pici.

Outro jogador que pode voltar ao time é o meia português Sérgio Oliveira, que está em fase final de recuperação de uma contusão na panturrilha.

Provável escalação do Sport contra o Fortaleza

Sem Zé Lucas, Daniel Paulista pode devolver Pedro Augusto e Lucas Lima ao elenco titular.

O camisa 10 é presença esperada no elenco titular, já Pedro Augusto, que reencontrará seu ex-clube, enfrentará a concorrência de Hyoran, titular no duelo contra o Corinthians.

Portanto, o técnico Daniel Paulista pode levar à campo a seguinte escalação: Gabriel Vasconcellos; Aderllan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto (Hyoran) e Lucas Lima; Matheuzinho, Léo Pereira e Derik Lacerda.