Contra o Fortaleza, Sport busca encerrar tabu que dura 45 anos
Sport busca sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro em duelo contra o Leão do Pici. Equipes estão na zona de rebaixamento
O Sport visita o Fortaleza no próximo sábado (27), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada da Série A. O confronto será disputado na Arena Castelão.
Em busca de sua segunda vitória consecutiva na Série A, o Leão da Ilha também quer encerrar um jejum que já dura 45 anos diante do time cearense.
Desde 1980, o Sport não vence o Fortaleza em partidas com mando de campo do Leão do Pici. Na ocasião, o time pernambucano conquistou o triunfo por 2 a 1.
De lá para cá, foram 11 jogos disputados entre os clubes no Ceará, com sete vitórias do Láion e quatro empates.
Considerado os números antes de 1980, o retrospecto também não é favorável ao Rubro-Negro, já que o Sport não venceu nenhuma outra partida diante do time cearense.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Últimos jogos entre Sport e Fortaleza com mando do Tricolor do Pici
- 03/04/2022 – Fortaleza 1 x 0 Sport – Copa do Nordeste
- 14/06/2021 – Fortaleza 1 x 0 Sport – Brasileirão
- 09/09/2020 – Fortaleza 1 x 0 Sport – Brasileirão
- 10/03/2016 – Fortaleza 2 x 1 Sport – Copa do Nordeste
- 26/03/2015 – Fortaleza 1 x 0 Sport – Copa do Nordeste
- 27/01/2013 – Fortaleza 0 x 0 Sport – Copa do Nordeste
- 10/03/2002 – Fortaleza 4 x 3 Sport – Copa do Nordeste
- 04/03/2001 – Fortaleza 1 x 1 Sport – Copa do Nordeste
- 19/03/1998 – Fortaleza 2 x 1 Sport – Copa do Nordeste
- 01/09/1992 – Fortaleza 0 x 0 Sport – Copa do Brasil
- 19/07/1989 – Fortaleza 0 x 0 Sport – Copa do Brasil
- 05/03/1980 – Fortaleza 1 x 2 Sport – Taça de Prata
O próximo confronto entre Fortaleza e Sport irá reunir dois clubes "afundados" na zona de rebaixamento. Enquanto o Tricolor do Pici está em 19º lugar na Série A, o Leão da Ilha ocupa a lanterna.