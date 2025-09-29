Sport x Fluminense: desfalques e retornos do Leão da Ilha para o jogo desta quarta (01)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe comandada por Daniel Paulista terá ausências importantes para o duelo contra o Tricolor, que será disputado na Ilha do Retiro

Sport e Fluminense se enfrentam na próxima quarta-feira (01), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time pernambucano, que segue na lanterna da competição, com 14 pontos, espera se recuperar na competição após a derrota diante do Fortaleza, pelo placar de 1 a 0.

Daniel Paulista terá desfalque importante contra o Fluminense



O treinador Daniel Paulista não poderá contar com o centroavante Derik Lacerda, titular da equipe, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

As opções mais prováveis para substituí-lo são Colo Ramírez, que entrou no último jogo, Gonçalo Paciência e Pablo.

Uma possível mudança de esquema tático, com a entrada de um ponta, como Romarinho e Chrystian Barletta, é outra possibilidade.

Além disso, outro jogador que deve ficar de fora é o zagueiro Rafael Thyere, que sofreu uma lesão no duelo contra o Fortaleza e precisou ser substituído no intervalo.

Por outro lado, o técnico terá o retorno do volante Zé Lucas. A joia da base rubro-negra havia ficado de fora do último jogo por suspensão e foi substituído por Lucas Kal.

Portanto, o Sport deve entrar em campo com a seguinte escalação: Gabriel Vasconcellos; Aderllan, João Silva (Rafael Thyere), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Colo Ramírez (Pablo).