Sport x Fluminense: desfalques e retornos do Leão da Ilha para o jogo desta quarta (01)

Equipe comandada por Daniel Paulista terá ausências importantes para o duelo contra o Tricolor, que será disputado na Ilha do Retiro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/09/2025 às 16:17
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

Sport e Fluminense se enfrentam na próxima quarta-feira (01), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time pernambucano, que segue na lanterna da competição, com 14 pontos, espera se recuperar na competição após a derrota diante do Fortaleza, pelo placar de 1 a 0.

Daniel Paulista terá desfalque importante contra o Fluminense

O treinador Daniel Paulista não poderá contar com o centroavante Derik Lacerda, titular da equipe, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

As opções mais prováveis para substituí-lo são Colo Ramírez, que entrou no último jogo, Gonçalo Paciência e Pablo.

Uma possível mudança de esquema tático, com a entrada de um ponta, como Romarinho e Chrystian Barletta, é outra possibilidade.

Além disso, outro jogador que deve ficar de fora é o zagueiro Rafael Thyere, que sofreu uma lesão no duelo contra o Fortaleza e precisou ser substituído no intervalo.

Por outro lado, o técnico terá o retorno do volante Zé Lucas. A joia da base rubro-negra havia ficado de fora do último jogo por suspensão e foi substituído por Lucas Kal.

Portanto, o Sport deve entrar em campo com a seguinte escalação: Gabriel Vasconcellos; Aderllan, João Silva (Rafael Thyere), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Colo Ramírez (Pablo).

