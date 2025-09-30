fechar
Sport | Notícia

Sport promove campanha de gratuidade de ingressos contra o Fluminense

Duelo contra o Tricolor será nesta quarta-feira (01), às 19h00 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Crianças e adolescentes são contemplados

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/09/2025 às 17:24
Torcida do Sport na Ilha do retiro.
Torcida do Sport na Ilha do retiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Com o intuito de chamar seu torcedor, o Sport promoveu uma novidade para o duelo contra o Fluminense, que será nesta quarta-feira (30), às 19h00 (Horário de Brasília).

Para o confronto diante do Tricolor das Laranjeiras, o Leão da Ilha ofereceu ingressos gratuitas para diferentes categorias de torcedores.

Quem poderá entrar de graça na Ilha do Retiro?

Cada sócio rubro-negro poderá levar um acompanhante para o duelo. Ambos poderão realizar o check-in de maneira gratuita.

Crianças e adolescentes com, no máximo, 16 anos, também poderão assistir o jogo de graça. Para isso, será necessário "confirmar se ainda há disponibilidade no setor, além de documentação comprobatória.

Valores no dia do jogo

Não sócio (Meia/Sócio)

  • Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
  • Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
  • Cadeiras de Ampliação: R$ 120 (R$ 160)
  • Sociais (exclusivo para sócios) R$ 50
  • Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
  • Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
  • Ilha Lounge: R$ 180

Proprietário

  • Camarote: R$ 100
  • Cadeira Central: R$ 100
  • Cadeira de Ampliação: R$ 100

Proprietário e sócio

  • Camarote: R$ 50
  • Cadeira Central: R$ 50
  • Cadeira de Ampliação: R$ 50

Visitante:

  • Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 200 (inteira) / R$ 1000 (meia)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Técnico do Sport reconhece queda de rendimento e projeta decisão contra o Fluminense
Sport

Técnico do Sport reconhece queda de rendimento e projeta decisão contra o Fluminense

Compartilhe

Tags