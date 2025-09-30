Sport promove campanha de gratuidade de ingressos contra o Fluminense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duelo contra o Tricolor será nesta quarta-feira (01), às 19h00 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Crianças e adolescentes são contemplados

Com o intuito de chamar seu torcedor, o Sport promoveu uma novidade para o duelo contra o Fluminense, que será nesta quarta-feira (30), às 19h00 (Horário de Brasília).

Para o confronto diante do Tricolor das Laranjeiras, o Leão da Ilha ofereceu ingressos gratuitas para diferentes categorias de torcedores.

Quem poderá entrar de graça na Ilha do Retiro?

Cada sócio rubro-negro poderá levar um acompanhante para o duelo. Ambos poderão realizar o check-in de maneira gratuita.

Crianças e adolescentes com, no máximo, 16 anos, também poderão assistir o jogo de graça. Para isso, será necessário "confirmar se ainda há disponibilidade no setor, além de documentação comprobatória.

Valores no dia do jogo



Não sócio (Meia/Sócio)

Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)



Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)



Cadeiras de Ampliação: R$ 120 (R$ 160)



Sociais (exclusivo para sócios) R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)



Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)



Ilha Lounge: R$ 180



Proprietário

Camarote: R$ 100



Cadeira Central: R$ 100



Cadeira de Ampliação: R$ 100

Proprietário e sócio

Camarote: R$ 50



Cadeira Central: R$ 50

Cadeira de Ampliação: R$ 50

Visitante: