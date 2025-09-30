Sport promove campanha de gratuidade de ingressos contra o Fluminense
Duelo contra o Tricolor será nesta quarta-feira (01), às 19h00 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Crianças e adolescentes são contemplados
Com o intuito de chamar seu torcedor, o Sport promoveu uma novidade para o duelo contra o Fluminense, que será nesta quarta-feira (30), às 19h00 (Horário de Brasília).
Para o confronto diante do Tricolor das Laranjeiras, o Leão da Ilha ofereceu ingressos gratuitas para diferentes categorias de torcedores.
Quem poderá entrar de graça na Ilha do Retiro?
Cada sócio rubro-negro poderá levar um acompanhante para o duelo. Ambos poderão realizar o check-in de maneira gratuita.
Crianças e adolescentes com, no máximo, 16 anos, também poderão assistir o jogo de graça. Para isso, será necessário "confirmar se ainda há disponibilidade no setor, além de documentação comprobatória.
Valores no dia do jogo
Não sócio (Meia/Sócio)
- Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
- Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
- Cadeiras de Ampliação: R$ 120 (R$ 160)
- Sociais (exclusivo para sócios) R$ 50
- Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
- Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
- Ilha Lounge: R$ 180
Proprietário
- Camarote: R$ 100
- Cadeira Central: R$ 100
- Cadeira de Ampliação: R$ 100
Proprietário e sócio
- Camarote: R$ 50
- Cadeira Central: R$ 50
- Cadeira de Ampliação: R$ 50
Visitante:
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 200 (inteira) / R$ 1000 (meia)