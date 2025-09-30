fechar
Onde assistir | Notícia

Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado em seu último jogo, diante do Milan, time napolitano busca seus primeiros pontos na Champions . Leões, por outro lado, venceram na estreia

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/09/2025 às 13:47
Francisco Trincão, atacante do Sporting
Francisco Trincão, atacante do Sporting - Reprodução/ Sporting

Napoli e Sporting nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como chegam as equipes

O clube italiano vive momento conturbado. Na Liga dos Campeões, o time napolitano perdeu para o Manchester City por 2 a 0 na estreia da competição. Na Serie A, a equipe vem de derrota para o Milan por 2 a 1.

O Sporting atravessa excelente fase. Além da goleada na estreia da Liga dos Campeões, a equipe de Lisboa vive grande início de temporada no Campeonato Português.

Onde assistir Napoli x Sporting ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles (Itália)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Napoli: Meret; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Miguel Gutiérrez; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa e De Bruyne e McTominay; Hojlund. Técnico: Antonio Conte

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Maxi Araújo; Hjulmand e Kochorashvili; Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

