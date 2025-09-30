fechar
Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Melhor jogo da segunda rodada da Liga dos Campeões reúne dois possíveis candidatos ao título. As duas equipes venceram na estreia da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/09/2025 às 12:37
Pedri, meia do Barcelona
Pedri, meia do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

Barcelona e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Montjuïc. A partida é válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como chegam as equipes

O Barcelona venceu sua primeira partida na competição, diante do Newcastle, pelo placar de 2 a 1, com dois gols do inglês Rashford. O time catalão segue invicto na atual temporada.

O PSG vem de vitória diante do Auxerre, pelo placar de 2 a 0, pela Ligue 1. Atual campeã da Liga dos Campeões, a equipe francesa goleou a Atalanta, no primeiro jogo, por 4 a 0.

Onde assistir Barcelona x PSG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona (Espanha)
  • Onde Assistir: TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu e Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

