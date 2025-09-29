fechar
Onde assistir | Notícia

Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Time turco foi goleada na rodada anterior, diante do Eintracht Frankfurt, por 5 a 1, e busca seus primeiros pontos. Reds vem de vitória na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/09/2025 às 14:31
Isak, atacante do Liverpool
Isak, atacante do Liverpool - Reprodução/ Liverpool

Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h00 (horário de Brasília), no Rams Park, em Istambul, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como chegam as equipes

O Galatasaray vive grande fase na temporada. No Campeonato Turco, o clube mantém 100% de aproveitamento até aqui, com sete vitórias em sete jogos, no entanto, o time precisa vencer na Liga dos Campeões após ter sido goleado por 5 a 1, pelo Eintracht Frankfurt na primeira rodada.

O Liverpool estreou bem na Champions, vencendo o Atlético de Madrid por 3 a 2, e chega à Turquia buscando manter o aproveitamento perfeito na fase de grupos. 

Na última rodada da Premier League, o time sofreu revés no último minuto contra o Crystal Palace, mas ainda lidera a competição.

Onde assistir Galatasaray x Liverpool ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 30/09 (terça-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Rams Stadium, Istambul (Turquia)
  • Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Galatasaray: Cakir, Singo, Davinson Sánchez e Bardakci; Sallai, Torreira, Gundogan, Akgün e Sané; Icardi e Yilmaz. Técnico: Okan Buruk.

Liverpool: Alisson, Bradley, Van Dijk, Konaté e Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz; Gakpo, Salah e Isak. Técnico: Vincent Kompany.

