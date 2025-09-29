fechar
Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Galo busca terceira vitória seguida na Arena MRV para se afastar do Z-4, enquanto o Jaconero tenta encerrar jejum e reagir na tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/09/2025 às 13:49
Hulk celebra gol pelo Atlético-MG na temporada
Hulk celebra gol pelo Atlético-MG na temporada - Pedro Souza/Atlético-MG

Após vencer o Mirassol no último sábado (27) por 1 a 0, na Arena MRV, o Atlético já tem um novo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Galo recebe o Juventude, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (30), pela 26ª rodada da competição.

Como chegam as equipes?

A partida marca o fim da sequência do Atlético de três jogos na Arena MRV. Até o momento, o Galo bateu o Bolívar (BOL) por 1 a 0, na partida que marcou a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, e o Mirassol pelo mesmo placar.

Uma nova vitória pode afastar o Atlético ainda mais da zona de rebaixamento e dar tranquilidade para a equipe para a sequência da temporada.

Já o Juventude chega para o confronto após uma sequência de cinco partidas sem vencer. Atual 17º colocado na tabela, com 22 pontos, o Juve precisa de uma vitória para seguir vivo no sonho de escapar do rebaixamento.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Atlético-MG x Juventude contará com transmissão ao vivo do canal do Sportv e do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Jogo: Atlético x Juventude
  • Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025
  • Data e horário: terça-feira, 30 de setembro de 2025 - 21h30
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Onde assistir: Sportv e do Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG

Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel

Juventude

Jandrei; Ewerthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas, Marcelo Hermes; Giraldo (Sforza), Luis Mandaca, Nenê, Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto.

