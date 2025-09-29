Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Galo busca terceira vitória seguida na Arena MRV para se afastar do Z-4, enquanto o Jaconero tenta encerrar jejum e reagir na tabela.
Após vencer o Mirassol no último sábado (27) por 1 a 0, na Arena MRV, o Atlético já tem um novo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Galo recebe o Juventude, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (30), pela 26ª rodada da competição.
Como chegam as equipes?
A partida marca o fim da sequência do Atlético de três jogos na Arena MRV. Até o momento, o Galo bateu o Bolívar (BOL) por 1 a 0, na partida que marcou a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, e o Mirassol pelo mesmo placar.
Uma nova vitória pode afastar o Atlético ainda mais da zona de rebaixamento e dar tranquilidade para a equipe para a sequência da temporada.
Já o Juventude chega para o confronto após uma sequência de cinco partidas sem vencer. Atual 17º colocado na tabela, com 22 pontos, o Juve precisa de uma vitória para seguir vivo no sonho de escapar do rebaixamento.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Atlético-MG x Juventude contará com transmissão ao vivo do canal do Sportv e do Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Jogo: Atlético x Juventude
- Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025
- Data e horário: terça-feira, 30 de setembro de 2025 - 21h30
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Onde assistir: Sportv e do Premiere
Prováveis escalações
Atlético-MG
Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel
Juventude
Jandrei; Ewerthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas, Marcelo Hermes; Giraldo (Sforza), Luis Mandaca, Nenê, Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto.