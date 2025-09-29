América-MG x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

América-MG busca reação após derrota polêmica, enquanto o Volta Redonda chega embalado por vitória nos acréscimos e boa atuação na Série B.

América-MG e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 19h (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Coelho chega pressionado após derrota para o Atlético-GO em jogo polêmico e busca reagir para se afastar da zona de rebaixamento.

Já o Voltaço vem embalado por vitória sobre o Remo, com gol nos acréscimos, e atravessa bom momento, considerado pelo técnico Rogério Corrêa como a melhor atuação da equipe na Série B.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre América-MG e Volta Redonda contará com transmissão ao vivo do canal fechado da ESPN e do streaming do Disney +.

Ficha de jogo

Data: segunda-feira, 29 de setembro de 2025

segunda-feira, 29 de setembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Estádio Independência, Belo Horizonte (MG) Transmissão: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

América-MG

Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão, Paulinho; Aloísio (Miquéias), Kauã Diniz, Yago Souza e Miguelito; Arthur Sousa e Stênio. Técnico: Alberto Valentim

Volta Redonda

Jefferson Paulino, Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez; André Luiz, Thallison e Raí; MV, Ítalo Carvalho e João Pedro. Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem