América-MG x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações
América-MG busca reação após derrota polêmica, enquanto o Volta Redonda chega embalado por vitória nos acréscimos e boa atuação na Série B.
América-MG e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 19h (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
O Coelho chega pressionado após derrota para o Atlético-GO em jogo polêmico e busca reagir para se afastar da zona de rebaixamento.
Já o Voltaço vem embalado por vitória sobre o Remo, com gol nos acréscimos, e atravessa bom momento, considerado pelo técnico Rogério Corrêa como a melhor atuação da equipe na Série B.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre América-MG e Volta Redonda contará com transmissão ao vivo do canal fechado da ESPN e do streaming do Disney +.
Ficha de jogo
- Data: segunda-feira, 29 de setembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
América-MG
Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão, Paulinho; Aloísio (Miquéias), Kauã Diniz, Yago Souza e Miguelito; Arthur Sousa e Stênio. Técnico: Alberto Valentim
Volta Redonda
Jefferson Paulino, Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez; André Luiz, Thallison e Raí; MV, Ítalo Carvalho e João Pedro. Técnico: Rogério Corrêa
Arbitragem
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
- Assistente 2: Juarez de Mello Junior (RS)
- Quarto Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)
- VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)