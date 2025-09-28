Transmissão Grêmio x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe de Porto Alegre oscila e busca reação no Brasileirão, enquanto o time baiano atravessa fase ruim, com três derrotas nos últimos cinco jogos.

Na Arena do Grêmio, Grêmio x Vitória acontece no próximo domingo (28), às 11h (horário de Brasília), em um embate crucial pelo Brasileirão 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto deste domingo entre Grêmio e Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere (Pay-Per-View). Para assistir online, é necessário assinar o Globoplay + Canais, sendo que o serviço não é gratuito.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Local: Arena do Grêmio

Arena do Grêmio Data: Domingo, 28 de setembro de 2025

Domingo, 28 de setembro de 2025 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Confronto: Grêmio x Vitória – Brasileirão 2025

Grêmio x Vitória – Brasileirão 2025 Transmissão: Premiere

Provável escalação

Grêmio

Tiago Volpi, Marcos Rocha, Wálter Kannemann, Gustavo Martins, Marlon, Dodi, Erick Noriega, Cristian Pavón, Edenílson, Willian, André Henrique

Vitória

Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter, Ramon, Dudu, Pepê, Erick, Matheuzinho, Osvaldo, Renato Kayzer