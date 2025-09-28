fechar
Transmissão Grêmio x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe de Porto Alegre oscila e busca reação no Brasileirão, enquanto o time baiano atravessa fase ruim, com três derrotas nos últimos cinco jogos.

Por João Victor Tavares Publicado em 28/09/2025 às 9:00
Renato Kayzer, atacante do Vitória
Renato Kayzer, atacante do Vitória - Reprodução/ Vitória

Na Arena do Grêmio, Grêmio x Vitória acontece no próximo domingo (28), às 11h (horário de Brasília), em um embate crucial pelo Brasileirão 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto deste domingo entre Grêmio e Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere (Pay-Per-View). Para assistir online, é necessário assinar o Globoplay + Canais, sendo que o serviço não é gratuito.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Local: Arena do Grêmio
  • Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Confronto: Grêmio x Vitória – Brasileirão 2025
  • Transmissão: Premiere

Provável escalação

Grêmio

Tiago Volpi, Marcos Rocha, Wálter Kannemann, Gustavo Martins, Marlon, Dodi, Erick Noriega, Cristian Pavón, Edenílson, Willian, André Henrique

Vitória

Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter, Ramon, Dudu, Pepê, Erick, Matheuzinho, Osvaldo, Renato Kayzer

