Transmissão Atlético-MG x Mirassol ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Time Mineiro vive jejum no Brasileirão e luta contra o Z-4, mas chega animado pela Sula; A equipe do Leão embala boa fase e segue firme no G-4.
Atlético-MG x Mirassol se enfrentam neste sábado (27), às 21h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto deste sábado entre Galo e Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere (Pay-Per-View) e pelo canal fechado da SporTV. Para assistir online, é necessário assinar o Globoplay + Canais, sendo que o serviço não é gratuito.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: 27/09/2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Onde assistir: Premiere e Sportv
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, G. Arana; Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco; Rony, Reinier, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Mirassol
Walter; Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Moura, Shaylon; Negueba, Alesson, Cristian. Técnico: Rafael Guanaes