Transmissão Atlético-MG x Mirassol ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Time Mineiro vive jejum no Brasileirão e luta contra o Z-4, mas chega animado pela Sula; A equipe do Leão embala boa fase e segue firme no G-4.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/09/2025 às 19:00
Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG
Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG x Mirassol se enfrentam neste sábado (27), às 21h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto deste sábado entre Galo e Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere (Pay-Per-View) e pelo canal fechado da SporTV. Para assistir online, é necessário assinar o Globoplay + Canais, sendo que o serviço não é gratuito.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: 27/09/2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Onde assistir: Premiere e Sportv

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, G. Arana; Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco; Rony, Reinier, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Mirassol

Walter; Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Moura, Shaylon; Negueba, Alesson, Cristian. Técnico: Rafael Guanaes

