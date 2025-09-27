Transmissão Atlético-MG x Mirassol ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Time Mineiro vive jejum no Brasileirão e luta contra o Z-4, mas chega animado pela Sula; A equipe do Leão embala boa fase e segue firme no G-4.

Atlético-MG x Mirassol se enfrentam neste sábado (27), às 21h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.

Ficha de jogo

Data: 27/09/2025

27/09/2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Arena MRV, Belo Horizonte Onde assistir: Premiere e Sportv

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, G. Arana; Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco; Rony, Reinier, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Mirassol

Walter; Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Moura, Shaylon; Negueba, Alesson, Cristian. Técnico: Rafael Guanaes