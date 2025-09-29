Chances de acesso na Série B 2025: números atualizados com a 29ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira as chances de acesso à Série A 2026 para todos os times da Série B após a 29ª rodada e veja a classificação atualizada da competição

A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 2026 segue intensa após a 29ª rodada da Série B. Criciúma e Goiás seguem na liderança com 49 pontos, mas Athletico-PR, Coritiba e Novorizontino seguem muito próximos, deixando a briga pelo G-4 aberta. Confira as probabilidades de cada time conquistar o acesso, segundo as projeções mais recentes.

Chances de acesso de cada time



Os números são do departamento de futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

Goiás – 76,2%



Com um jogo a menos do que o Criciúma, o Goiás tem a maior probabilidade de acesso. O time goiano mantém campanha regular e precisa apenas confirmar os pontos dentro de casa para consolidar o retorno à Série A.

Athletico-PR – 75,5%



O Furacão vive ótima fase e aparece como o segundo mais cotado para subir. O desempenho recente, com vitórias consecutivas, impulsionou a chance de acesso.

Criciúma – 75,2%



Mesmo com os mesmos 49 pontos do Goiás, o Tigre tem leve desvantagem por ter um jogo a mais, mas segue firme na briga e com grande possibilidade de confirmar o acesso nas próximas rodadas.

Coritiba – 58,3%



O Coxa perdeu pontos importantes, mas continua bem posicionado. Como ainda está dentro do G4, segue com boas chances de acesso.

Novorizontino – 43,2%



Na quinta colocação, o Tigre paulista seca os rivais diretos para voltar ao G-4.

Times ainda sonhando com o G-4

Cuiabá – 31,8%



O Dourado está na cola dos times que lutam pelo acesso, mas precisa secar os rivais para se aproximar.

Chapecoense – 12,4%



A Chape segue na parte de cima da tabela, mas precisa de uma sequência de vitórias para se aproximar do grupo de acesso.

Atlético-GO – 9,9%



O Dragão ainda sonha, mas precisa engatar uma sequência de resultados positivos.

Avaí – 6,4%



O Leão da Ilha está a poucos pontos do G-4, mas as chances são mais remotas.

Remo – 4,4%



O Leão Azul mantém pequena possibilidade, mas depende de combinações de resultados.

CRB – 4,3%



O Galo precisa de uma arrancada nas últimas rodadas para sonhar com o acesso.

Classificação da Série B – 29ª rodada