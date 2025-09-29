fechar
Serie B | Notícia

Chances de acesso na Série B 2025: números atualizados com a 29ª rodada

Confira as chances de acesso à Série A 2026 para todos os times da Série B após a 29ª rodada e veja a classificação atualizada da competição

Por Thiago Wagner Publicado em 29/09/2025 às 10:38
Jogadores do Goiás comemoram gol
Jogadores do Goiás comemoram gol - Reprodução/ Goiás

A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 2026 segue intensa após a 29ª rodada da Série B. Criciúma e Goiás seguem na liderança com 49 pontos, mas Athletico-PR, Coritiba e Novorizontino seguem muito próximos, deixando a briga pelo G-4 aberta. Confira as probabilidades de cada time conquistar o acesso, segundo as projeções mais recentes.

Chances de acesso de cada time

Os números são do departamento de futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

Goiás – 76,2%

Com um jogo a menos do que o Criciúma, o Goiás tem a maior probabilidade de acesso. O time goiano mantém campanha regular e precisa apenas confirmar os pontos dentro de casa para consolidar o retorno à Série A.

Athletico-PR – 75,5%

O Furacão vive ótima fase e aparece como o segundo mais cotado para subir. O desempenho recente, com vitórias consecutivas, impulsionou a chance de acesso.

Criciúma – 75,2%

Mesmo com os mesmos 49 pontos do Goiás, o Tigre tem leve desvantagem por ter um jogo a mais, mas segue firme na briga e com grande possibilidade de confirmar o acesso nas próximas rodadas.

Coritiba – 58,3%

O Coxa perdeu pontos importantes, mas continua bem posicionado. Como ainda está dentro do G4, segue com boas chances de acesso.

Novorizontino – 43,2%

Na quinta colocação, o Tigre paulista seca os rivais diretos para voltar ao G-4.

Times ainda sonhando com o G-4

Cuiabá – 31,8%

O Dourado está na cola dos times que lutam pelo acesso, mas precisa secar os rivais para se aproximar.

Chapecoense – 12,4%

A Chape segue na parte de cima da tabela, mas precisa de uma sequência de vitórias para se aproximar do grupo de acesso.

Atlético-GO – 9,9%

O Dragão ainda sonha, mas precisa engatar uma sequência de resultados positivos.

Avaí – 6,4%

O Leão da Ilha está a poucos pontos do G-4, mas as chances são mais remotas.

Remo – 4,4%

O Leão Azul mantém pequena possibilidade, mas depende de combinações de resultados.

CRB – 4,3%

O Galo precisa de uma arrancada nas últimas rodadas para sonhar com o acesso.

Classificação da Série B – 29ª rodada

Pos Clube P J V E D GP GC SG
1 Criciúma 49 29 14 7 8 38 25 +13
2 Goiás 49 28 14 7 7 34 26 +8
3 Athletico-PR 48 29 14 6 9 43 36 +7
4 Coritiba 47 28 13 8 7 28 19 +9
5 Novorizontino 47 29 12 11 6 32 26 +6
6 Cuiabá 45 29 12 9 8 36 33 +3
7 Remo 42 29 10 12 7 33 28 +5
8 Chapecoense 41 28 12 5 11 38 29 +9
9 Atlético-GO 41 28 10 11 7 31 28 +3
10 CRB 40 29 12 4 13 33 30 +3
11 Avaí 40 28 10 10 8 36 30 +6
12 Operário 39 29 10 9 10 31 28 +3
13 Vila Nova 38 29 10 8 11 29 31 -2
14 Ferroviária 36 29 8 12 9 33 36 -3
15 Athletic 32 28 9 5 14 29 39 -10
16 América-MG 30 28 8 6 14 27 34 -7
17 Volta Redonda 30 28 7 9 12 29 40 -11
18 Botafogo-SP 29 29 7 8 14 25 44 -19
19 Amazonas FC 27 28 6 9 13 28 41 -13
20 Paysandu 25 29 5 10 14 25 35 -10

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Série B

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Classificação da Série B 2025 atualizada após a 28ª rodada: veja a tabela completa
Série B

Classificação da Série B 2025 atualizada após a 28ª rodada: veja a tabela completa

Compartilhe

Tags