Chances de acesso na Série B 2025: números atualizados com a 29ª rodada
Confira as chances de acesso à Série A 2026 para todos os times da Série B após a 29ª rodada e veja a classificação atualizada da competição
A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 2026 segue intensa após a 29ª rodada da Série B. Criciúma e Goiás seguem na liderança com 49 pontos, mas Athletico-PR, Coritiba e Novorizontino seguem muito próximos, deixando a briga pelo G-4 aberta. Confira as probabilidades de cada time conquistar o acesso, segundo as projeções mais recentes.
Chances de acesso de cada time
Os números são do departamento de futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):
Goiás – 76,2%
Com um jogo a menos do que o Criciúma, o Goiás tem a maior probabilidade de acesso. O time goiano mantém campanha regular e precisa apenas confirmar os pontos dentro de casa para consolidar o retorno à Série A.
Athletico-PR – 75,5%
O Furacão vive ótima fase e aparece como o segundo mais cotado para subir. O desempenho recente, com vitórias consecutivas, impulsionou a chance de acesso.
Criciúma – 75,2%
Mesmo com os mesmos 49 pontos do Goiás, o Tigre tem leve desvantagem por ter um jogo a mais, mas segue firme na briga e com grande possibilidade de confirmar o acesso nas próximas rodadas.
Coritiba – 58,3%
O Coxa perdeu pontos importantes, mas continua bem posicionado. Como ainda está dentro do G4, segue com boas chances de acesso.
Novorizontino – 43,2%
Na quinta colocação, o Tigre paulista seca os rivais diretos para voltar ao G-4.
Times ainda sonhando com o G-4
Cuiabá – 31,8%
O Dourado está na cola dos times que lutam pelo acesso, mas precisa secar os rivais para se aproximar.
Chapecoense – 12,4%
A Chape segue na parte de cima da tabela, mas precisa de uma sequência de vitórias para se aproximar do grupo de acesso.
Atlético-GO – 9,9%
O Dragão ainda sonha, mas precisa engatar uma sequência de resultados positivos.
Avaí – 6,4%
O Leão da Ilha está a poucos pontos do G-4, mas as chances são mais remotas.
Remo – 4,4%
O Leão Azul mantém pequena possibilidade, mas depende de combinações de resultados.
CRB – 4,3%
O Galo precisa de uma arrancada nas últimas rodadas para sonhar com o acesso.
Classificação da Série B – 29ª rodada
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1
|Criciúma
|49
|29
|14
|7
|8
|38
|25
|+13
|2
|Goiás
|49
|28
|14
|7
|7
|34
|26
|+8
|3
|Athletico-PR
|48
|29
|14
|6
|9
|43
|36
|+7
|4
|Coritiba
|47
|28
|13
|8
|7
|28
|19
|+9
|5
|Novorizontino
|47
|29
|12
|11
|6
|32
|26
|+6
|6
|Cuiabá
|45
|29
|12
|9
|8
|36
|33
|+3
|7
|Remo
|42
|29
|10
|12
|7
|33
|28
|+5
|8
|Chapecoense
|41
|28
|12
|5
|11
|38
|29
|+9
|9
|Atlético-GO
|41
|28
|10
|11
|7
|31
|28
|+3
|10
|CRB
|40
|29
|12
|4
|13
|33
|30
|+3
|11
|Avaí
|40
|28
|10
|10
|8
|36
|30
|+6
|12
|Operário
|39
|29
|10
|9
|10
|31
|28
|+3
|13
|Vila Nova
|38
|29
|10
|8
|11
|29
|31
|-2
|14
|Ferroviária
|36
|29
|8
|12
|9
|33
|36
|-3
|15
|Athletic
|32
|28
|9
|5
|14
|29
|39
|-10
|16
|América-MG
|30
|28
|8
|6
|14
|27
|34
|-7
|17
|Volta Redonda
|30
|28
|7
|9
|12
|29
|40
|-11
|18
|Botafogo-SP
|29
|29
|7
|8
|14
|25
|44
|-19
|19
|Amazonas FC
|27
|28
|6
|9
|13
|28
|41
|-13
|20
|Paysandu
|25
|29
|5
|10
|14
|25
|35
|-10