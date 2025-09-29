fechar
Onde assistir | Notícia

Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Avaí estreia técnico Vinícius Bergantin após vitória, mas vive crise salarial. Coxa tenta voltar à liderança da Série B após três jogos sem vencer.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/09/2025 às 12:10
Jogadores do Avaí celebrando gol na Série B
Jogadores do Avaí celebrando gol na Série B - Fabiano Rateke/Avaí

O Avaí recebe o Coritiba nesta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Avaí chega embalado após vencer a Chapecoense fora de casa e terá a estreia do técnico Vinícius Bergantin. Fora de campo, o clube ainda enfrenta atrasos salariais.

Já o Coritiba, quarto colocado com 47 pontos, busca retomar a liderança da Série B após três jogos sem vencer.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Avaí e Coritiba contará com transmissão ao vivo do streaming da Disney+ e ESPN (canal fechado).

Ficha técnica

  • Local: Ressacada – Florianópolis (SC)
  • Data: Segunda-feira, 29 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Rodada: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
  • Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)

Prováveis escalações

Avaí

César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. técnico: Vinícius Bergantin

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

Leia também

Transmissão Grêmio x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Série A

Transmissão Grêmio x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Transmissão Bahia x Palmeiras ao vivo online grátis: confira onde assistir
Brasileirão

Transmissão Bahia x Palmeiras ao vivo online grátis: confira onde assistir

Compartilhe

Tags