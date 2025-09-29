Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Avaí estreia técnico Vinícius Bergantin após vitória, mas vive crise salarial. Coxa tenta voltar à liderança da Série B após três jogos sem vencer.
O Avaí recebe o Coritiba nesta segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
O Avaí chega embalado após vencer a Chapecoense fora de casa e terá a estreia do técnico Vinícius Bergantin. Fora de campo, o clube ainda enfrenta atrasos salariais.
Já o Coritiba, quarto colocado com 47 pontos, busca retomar a liderança da Série B após três jogos sem vencer.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Avaí e Coritiba contará com transmissão ao vivo do streaming da Disney+ e ESPN (canal fechado).
Ficha técnica
- Local: Ressacada – Florianópolis (SC)
- Data: Segunda-feira, 29 de setembro de 2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Rodada: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
Prováveis escalações
Avaí
César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. técnico: Vinícius Bergantin
Coritiba
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart