Goiás x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Esmeraldino está invicto há três jogos e busca a vitória para assumir a liderança da competição. Dragão vive grande fase e espera se aproximar do G-4
Goiás e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (30/09), às 21h35 (horário de Brasília), na Serrinha, em Goiânia, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Goiás entra no clássico pressionado. Na rodada anterior, um tropeço frente à Ferroviária, pelo placar de 1 a 1, fez o time perder a liderança da Série B. Agora, o Esmeraldino busca retomar a ponta no clássico.
Já o Atlético-GO vive momento de ascensão. O Dragão está há seis jogos sem perder e tenta aproveitar a boa fase para se inserir de vez na disputa pelo acesso.
No último jogo, o time conseguiu um gol decisivo nos minutos finais contra o América-MG para garantir a vitória.
Onde assistir Goiás x Atlético-GO ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- Desimpedidos (Youtube)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 30/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 29
- Local: Serrinha, Goiânia (GO)
- Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Brayann. Técnico: Vagner Mancini.
Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Talisson, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.