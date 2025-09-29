fechar
Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe cipriota sonha com zebra histórica diante do time alemão, que realiza um grande início de temporada e busca a sua segunda vitória na Champions

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/09/2025 às 14:06
Jogadores do Bayern de Munique
Jogadores do Bayern de Munique - Reprodução/ Bayern de Munique

Pafos e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (30/09), às 16h00 (horário de Brasília), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A partida será disputada no Estádio Alphamega, em Limassol, no Chipre.

Como chegam as equipes

O Pafos estreia em casa na fase principal da Liga dos Campeões. A equipe cipriota ficou no empate na rodada anterior, diante do Olympiacos, sem gols, e busca uma zebra diante dos alemães.

O Bayern de Munique atravessa início de temporada quase impecável, com campanhas dominantes, liderando a Bundesliga e estreando com vitória na Liga dos Campeões.

Onde assistir Pafos x Bayern de Munique ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 30/09 (terça-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Alphamega Stadium, Limassol (Chipre)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Pafos: Michael; Mimovic, Luckassen, David Luiz e Correia; Sunjic, Goldar e Pepe; Jajá, Dimata e Dragomir. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Raphael Guerreiro; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

