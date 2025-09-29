Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe cipriota sonha com zebra histórica diante do time alemão, que realiza um grande início de temporada e busca a sua segunda vitória na Champions
Pafos e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (30/09), às 16h00 (horário de Brasília), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
A partida será disputada no Estádio Alphamega, em Limassol, no Chipre.
Como chegam as equipes
O Pafos estreia em casa na fase principal da Liga dos Campeões. A equipe cipriota ficou no empate na rodada anterior, diante do Olympiacos, sem gols, e busca uma zebra diante dos alemães.
O Bayern de Munique atravessa início de temporada quase impecável, com campanhas dominantes, liderando a Bundesliga e estreando com vitória na Liga dos Campeões.
Onde assistir Pafos x Bayern de Munique ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.
Ficha técnica
- Data e Horário: 30/09 (terça-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
- Local: Alphamega Stadium, Limassol (Chipre)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Pafos: Michael; Mimovic, Luckassen, David Luiz e Correia; Sunjic, Goldar e Pepe; Jajá, Dimata e Dragomir. Técnico: Juan Carlos Carcedo.
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Raphael Guerreiro; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.