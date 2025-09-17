Sporting x Kairat: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Leões chegam para primeira Champions sem o ídolo Gyökeres em busca de um início positivo em casa. Cazaques disputam a competição pela primeira vez
O Sporting joga em casa contra o Kairat Almaty nesta quinta-feira, (18/09), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade em Lisboa, pela rodada de estreia da fase de liga da Champions League.
Como chegam as equipes
O Sporting entra em campo como favorito claro. Os Leões são os atuais bicampeões portugueses e venceu a Taça de Portugal, chegando com moral para dominar o grupo.
O Kairat, por sua vez, é o azarão da partida. A equipe cazaque faz sua primeira aparição na fase de grupos da Champions League e já fez história recente ao eliminar o Celtic nos pênaltis nos play-offs.
Onde assistir Sporting x Kairat ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Space (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 18/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Rodada 1
- Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: Space e HBO Max
Prováveis Escalações
Sporting: João Virginia; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Mangas; Hjulmand e Kochorashvili; Geovany Quenda, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.
Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Arad e Glazer; Gromyko, Jorginho e Satpayev; Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.