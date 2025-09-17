fechar
Onde assistir | Notícia

Sporting x Kairat: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leões chegam para primeira Champions sem o ídolo Gyökeres em busca de um início positivo em casa. Cazaques disputam a competição pela primeira vez

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/09/2025 às 15:52
Francisco Trincão, atacante do Sporting
Francisco Trincão, atacante do Sporting - Reprodução/ Sporting

O Sporting joga em casa contra o Kairat Almaty nesta quinta-feira, (18/09), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade em Lisboa, pela rodada de estreia da fase de liga da Champions League.

Como chegam as equipes

O Sporting entra em campo como favorito claro. Os Leões são os atuais bicampeões portugueses e venceu a Taça de Portugal, chegando com moral para dominar o grupo.

O Kairat, por sua vez, é o azarão da partida. A equipe cazaque faz sua primeira aparição na fase de grupos da Champions League e já fez história recente ao eliminar o Celtic nos pênaltis nos play-offs.

Onde assistir Sporting x Kairat ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 18/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 1
  • Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Sporting: João Virginia; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Mangas; Hjulmand e Kochorashvili; Geovany Quenda, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Arad e Glazer; Gromyko, Jorginho e Satpayev; Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

