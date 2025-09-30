Jogos de hoje (30) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta terça-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Champions League 2025/26 começou! 36 times disputam a fase de liga e se preparam para oitavas e playoffs rumo à final em Budapeste

A UEFA Champions League 2025/26 começou e promete muita emoção até a grande final, marcada para a Arena Puskás, em Budapeste.

Nesta segunda temporada do novo formato, 36 times disputam a fase de liga, com oito jogos cada, definindo quem avança direto às oitavas e quem encara os playoffs do mata-mata.

PSG é o atual campeão, e o Real Madrid segue como maior vencedor da história do torneio.

Confira onde assistir aos jogos hoje da UEFA Champions League 2025/26

30 de setembro, terça-feira

13h45: Kairat x Real Madrid - TNT e Max

Kairat x Real Madrid - TNT e Max 13h45: Atalanta x Club Brugge - Space e Max

Atalanta x Club Brugge - Space e Max 16h: Chelsea x Benfica - SBT, TNT e Max

Chelsea x Benfica - SBT, TNT e Max 16h: Galatasaray x Liverpool - Space e Max

Galatasaray x Liverpool - Space e Max 16h: Pafos x Bayern de Munique - Max

Pafos x Bayern de Munique - Max 16h: Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - Max

Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - Max 16h: Bodo/Glimt x Tottenham - Max

Bodo/Glimt x Tottenham - Max 16h: Inter de Milão x Slavia Prata - Max

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Agenda da Champions 2025/26