Champions League |

Jogos de hoje (30) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta terça-feira

A Champions League 2025/26 começou! 36 times disputam a fase de liga e se preparam para oitavas e playoffs rumo à final em Budapeste

Por João Victor Tavares Publicado em 30/09/2025 às 4:00
Griezmann, atacante do Atlético de Madrid
Griezmann, atacante do Atlético de Madrid - Instagram/Atlético de Madrid

A UEFA Champions League 2025/26 começou e promete muita emoção até a grande final, marcada para a Arena Puskás, em Budapeste.

Nesta segunda temporada do novo formato, 36 times disputam a fase de liga, com oito jogos cada, definindo quem avança direto às oitavas e quem encara os playoffs do mata-mata.

PSG é o atual campeão, e o Real Madrid segue como maior vencedor da história do torneio.

Confira onde assistir aos jogos hoje da UEFA Champions League 2025/26

30 de setembro, terça-feira

  • 13h45: Kairat x Real Madrid - TNT e Max
  • 13h45: Atalanta x Club Brugge - Space e Max
  • 16h: Chelsea x Benfica - SBT, TNT e Max
  • 16h: Galatasaray x Liverpool - Space e Max
  • 16h: Pafos x Bayern de Munique - Max
  • 16h: Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - Max
  • 16h: Bodo/Glimt x Tottenham - Max
  • 16h: Inter de Milão x Slavia Prata - Max

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Agenda da Champions 2025/26

  • 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
  • 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
  • 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
  • 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
  • 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
  • 30/05/26: Final

