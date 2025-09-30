Jogos de hoje (30) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta terça-feira
A Champions League 2025/26 começou! 36 times disputam a fase de liga e se preparam para oitavas e playoffs rumo à final em Budapeste
A UEFA Champions League 2025/26 começou e promete muita emoção até a grande final, marcada para a Arena Puskás, em Budapeste.
Nesta segunda temporada do novo formato, 36 times disputam a fase de liga, com oito jogos cada, definindo quem avança direto às oitavas e quem encara os playoffs do mata-mata.
PSG é o atual campeão, e o Real Madrid segue como maior vencedor da história do torneio.
Confira onde assistir aos jogos hoje da UEFA Champions League 2025/26
30 de setembro, terça-feira
- 13h45: Kairat x Real Madrid - TNT e Max
- 13h45: Atalanta x Club Brugge - Space e Max
- 16h: Chelsea x Benfica - SBT, TNT e Max
- 16h: Galatasaray x Liverpool - Space e Max
- 16h: Pafos x Bayern de Munique - Max
- 16h: Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - Max
- 16h: Bodo/Glimt x Tottenham - Max
- 16h: Inter de Milão x Slavia Prata - Max
Transmissões da Champions League
O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.
Agenda da Champions 2025/26
- 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
- 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
- 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
- 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
- 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
- 30/05/26: Final