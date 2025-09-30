fechar
Qual jogo vai passar no SBT hoje (30/09)? Veja a programação e tabela da 2ª rodada da fase de liga da Champions League

A emissora possui o direito de transmissão com exclusividade na televisão aberta e exibe uma partida por rodada de graça para todo o Brasil

Por Robert Sarmento Publicado em 30/09/2025 às 4:09
Estêvão pode ser titualr pelo Chelsea contra o Benfica
Estêvão pode ser titualr pelo Chelsea contra o Benfica - Estêvão/Chelesa

Na tarde desta terça-feira (16/09), tem futebol de alto nível no SBT ao vivo para todo o Brasil! Isso porque começa a 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26.

Dos nove jogos, a emissora pode exibir um de graça na televisão aberta, devido ao contrato com a UEFA. O dia reserva Real Madrid, Liverpool, Bayern, Chelsea mais times em campo.

Qual jogo da Champions League no SBT hoje (30/09)?

Não perca a grande entre Chelsea x Benfica, com toda a cobertura através da televisão aberta, no site da emissora e no streaming +SBT. A transmissão começa às 15h45 (de Brasília).

A forma mais tradicional é sintonizar o número diretamente na sua TV. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).

Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).

Programação do SBT hoje (30/09/25)

  • 04h45 - SBT Manhã
  • 06h30 - Programação local
  • 07h30 - SBT Manhã 2ª Edição
  • 08h30 - Bom dia & Cia
  • 09h30 - Primeiro Impacto
  • 11h - Programação local
  • 14h - Maria do Bairro
  • 14h45 - Rubi
  • 15h45 - Uefa Champions League
  • 18h - Aqui Agora
  • 18h30 - Programação local
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 21h - As Filhas da Senhora Garcia
  • 22h15 - Programa do Ratinho
  • 23h15 - SBT Repórter
  • 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
  • 01h15 - Operação Mesquita
  • 01h45 - SBT Podnight
  • 02h30 - Programação local

Tabela da Fase de Liga da Champions League 2025/26

2ª rodada

Com o novo formato da competição,em que oito times avançam diretamente para as oitavas de final e mais oito para os playoffs, cada ponto conquistadoé crucialna classificação.

  • 13h45 - Kairat x Real Madrid - TNT e HBO Max
  • 13h45 - Atalanta x Club Brugge - Space e HBO Max
  • 16h - Olympique de Marsella x Ajax - HBO Max
  • 16h - Internazionale x Slavia Praha - HBO Max
  • 16h - Chelsea x Benfica - SBT, +SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Galatarasay x Liverpool - Space e HBO Max
  • 16h - Pafos x Bayern de Munique - HBO Max
  • 16h - Bodo/Glint x Tottenham - HBO Max
  • 16h - Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - HBO Max

