Qual jogo vai passar no SBT hoje (30/09)? Veja a programação e tabela da 2ª rodada da fase de liga da Champions League
A emissora possui o direito de transmissão com exclusividade na televisão aberta e exibe uma partida por rodada de graça para todo o Brasil
Na tarde desta terça-feira (16/09), tem futebol de alto nível no SBT ao vivo para todo o Brasil! Isso porque começa a 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26.
Dos nove jogos, a emissora pode exibir um de graça na televisão aberta, devido ao contrato com a UEFA. O dia reserva Real Madrid, Liverpool, Bayern, Chelsea mais times em campo.
Qual jogo da Champions League no SBT hoje (30/09)?
Não perca a grande entre Chelsea x Benfica, com toda a cobertura através da televisão aberta, no site da emissora e no streaming +SBT. A transmissão começa às 15h45 (de Brasília).
A forma mais tradicional é sintonizar o número diretamente na sua TV. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).
Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).
Programação do SBT hoje (30/09/25)
- 04h45 - SBT Manhã
- 06h30 - Programação local
- 07h30 - SBT Manhã 2ª Edição
- 08h30 - Bom dia & Cia
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h - Programação local
- 14h - Maria do Bairro
- 14h45 - Rubi
- 15h45 - Uefa Champions League
- 18h - Aqui Agora
- 18h30 - Programação local
- 19h45 - SBT Brasil
- 21h - As Filhas da Senhora Garcia
- 22h15 - Programa do Ratinho
- 23h15 - SBT Repórter
- 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
- 01h15 - Operação Mesquita
- 01h45 - SBT Podnight
- 02h30 - Programação local
Tabela da Fase de Liga da Champions League 2025/26
2ª rodada
Com o novo formato da competição,em que oito times avançam diretamente para as oitavas de final e mais oito para os playoffs, cada ponto conquistadoé crucialna classificação.
- 13h45 - Kairat x Real Madrid - TNT e HBO Max
- 13h45 - Atalanta x Club Brugge - Space e HBO Max
- 16h - Olympique de Marsella x Ajax - HBO Max
- 16h - Internazionale x Slavia Praha - HBO Max
- 16h - Chelsea x Benfica - SBT, +SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Galatarasay x Liverpool - Space e HBO Max
- 16h - Pafos x Bayern de Munique - HBO Max
- 16h - Bodo/Glint x Tottenham - HBO Max
- 16h - Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - HBO Max