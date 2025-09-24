Champions League 2025/26: veja a classificação após a 1ª rodada
A Champions League 2025/26 começou! Os oito primeiros avançam direto, do 9º ao 24º disputam repescagem da competição. PSG foi o último campeão.
A Champions League 2025/26 já começou, e diversas equipes já saíram na frente nesta primeira rodada da competição.
Nesta fase inicial, os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem para garantir suas vagas na fase eliminatória.
No ano passado, foi a primeira vez que a competição adotou esse formato, que funcionou muito bem. O campeão da última edição foi o PSG, comandado por Luis Enrique.
Classificação completa da Champions League 2025/26
- Eintracht Frankfurt: 3 pontos
- PSG: 3 pontos
- Club Brugge: 3 pontos
- Sporting: 3 pontos
- Union: 3 pontos
- Bayern: 3 pontos
- Arsenal: 3 pontos
- Inter: 3 pontos
- Manchester City: 3 pontos
- Qaraba: 3 pontos
- Liverpool: 3 pontos
- Barcelona: 3 pontos
- Real Madrid: 3 pontos
- Tottenham: 3 pontos
- Borussia Dortmund: 1 ponto
- Juventus: 1 ponto
- Bayer Leverkusen: 1 ponto
- Bodø/Glimt: 1 ponto
- Copenhague: 1 ponto
- Slavia Praha: 1 ponto
- Olympiacos: 1 ponto
- Pafos: 1 ponto
- Atlético Madrid: 0 ponto
- Benfica: 0 ponto
- Olympique de Marseille: 0 ponto
- Newcastle: 0 ponto
- Villarreal: 0 ponto
- Chelsea: 0 ponto
- PSV: 0 ponto
- Ajax: 0 ponto
- Athletic Bilbao: 0 ponto
- Napoli: 0 ponto
- Kairat: 0 ponto
- Mônaco: 0 ponto
- Galatasaray: 0 ponto
- Atalanta: 0 ponto
Transmissões da Champions League
O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.
Agenda da Champions 2025/26
- 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
- 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
- 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
- 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
- 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
- 30/05/26: Final