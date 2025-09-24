fechar
Champions League | Notícia

Champions League 2025/26: veja a classificação após a 1ª rodada

A Champions League 2025/26 começou! Os oito primeiros avançam direto, do 9º ao 24º disputam repescagem da competição. PSG foi o último campeão.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/09/2025 às 17:05
Champions League 2025/26
Champions League 2025/26 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A Champions League 2025/26 já começou, e diversas equipes já saíram na frente nesta primeira rodada da competição.

Nesta fase inicial, os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem para garantir suas vagas na fase eliminatória.

No ano passado, foi a primeira vez que a competição adotou esse formato, que funcionou muito bem. O campeão da última edição foi o PSG, comandado por Luis Enrique.

Leia Também

Classificação completa da Champions League 2025/26

  1. Eintracht Frankfurt: 3 pontos
  2. PSG: 3 pontos
  3. Club Brugge: 3 pontos
  4. Sporting: 3 pontos
  5. Union: 3 pontos
  6. Bayern: 3 pontos
  7. Arsenal: 3 pontos
  8. Inter: 3 pontos
  9. Manchester City: 3 pontos
  10. Qaraba: 3 pontos
  11. Liverpool: 3 pontos
  12. Barcelona: 3 pontos
  13. Real Madrid: 3 pontos
  14. Tottenham: 3 pontos
  15. Borussia Dortmund: 1 ponto
  16. Juventus: 1 ponto
  17. Bayer Leverkusen: 1 ponto
  18. Bodø/Glimt: 1 ponto
  19. Copenhague: 1 ponto
  20. Slavia Praha: 1 ponto
  21. Olympiacos: 1 ponto
  22. Pafos: 1 ponto
  23. Atlético Madrid: 0 ponto
  24. Benfica: 0 ponto
  25. Olympique de Marseille: 0 ponto
  26. Newcastle: 0 ponto
  27. Villarreal: 0 ponto
  28. Chelsea: 0 ponto
  29. PSV: 0 ponto
  30. Ajax: 0 ponto
  31. Athletic Bilbao: 0 ponto
  32. Napoli: 0 ponto
  33. Kairat: 0 ponto
  34. Mônaco: 0 ponto
  35. Galatasaray: 0 ponto
  36. Atalanta: 0 ponto

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Agenda da Champions 2025/26

  • 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
  • 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
  • 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
  • 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
  • 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
  • 30/05/26: Final

Leia também

Tabela da Champions League 2025/26: veja jogos da 2ª rodada, datas e horários
Calendário

Tabela da Champions League 2025/26: veja jogos da 2ª rodada, datas e horários
Classificação da Champions League 2025/26: veja a posição dos 36 clubes após a 1ª rodada da Fase de Liga
Liga dos Campeões

Classificação da Champions League 2025/26: veja a posição dos 36 clubes após a 1ª rodada da Fase de Liga

Compartilhe

Tags