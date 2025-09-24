Champions League 2025/26: veja a classificação após a 1ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Champions League 2025/26 começou! Os oito primeiros avançam direto, do 9º ao 24º disputam repescagem da competição. PSG foi o último campeão.

A Champions League 2025/26 já começou, e diversas equipes já saíram na frente nesta primeira rodada da competição.

Nesta fase inicial, os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem para garantir suas vagas na fase eliminatória.

No ano passado, foi a primeira vez que a competição adotou esse formato, que funcionou muito bem. O campeão da última edição foi o PSG, comandado por Luis Enrique.

Classificação completa da Champions League 2025/26

Eintracht Frankfurt: 3 pontos PSG: 3 pontos Club Brugge: 3 pontos Sporting: 3 pontos Union: 3 pontos Bayern: 3 pontos Arsenal: 3 pontos Inter: 3 pontos Manchester City: 3 pontos Qaraba: 3 pontos Liverpool: 3 pontos Barcelona: 3 pontos Real Madrid: 3 pontos Tottenham: 3 pontos Borussia Dortmund: 1 ponto Juventus: 1 ponto Bayer Leverkusen: 1 ponto Bodø/Glimt: 1 ponto Copenhague: 1 ponto Slavia Praha: 1 ponto Olympiacos: 1 ponto Pafos: 1 ponto Atlético Madrid: 0 ponto Benfica: 0 ponto Olympique de Marseille: 0 ponto Newcastle: 0 ponto Villarreal: 0 ponto Chelsea: 0 ponto PSV: 0 ponto Ajax: 0 ponto Athletic Bilbao: 0 ponto Napoli: 0 ponto Kairat: 0 ponto Mônaco: 0 ponto Galatasaray: 0 ponto Atalanta: 0 ponto

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Agenda da Champions 2025/26