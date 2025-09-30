fechar
Selecao brasileira | Notícia

Neymar está fora da próxima convocação da Seleção Brasileira; Raphinha também é ausência

Camisa 10 do Santos não entra em campo com a camisa verde e amarela desde outubro de 2023 e seguirá de fora nos jogos contra Coreia do Sul e Japão

Por Victor Peixoto Publicado em 30/09/2025 às 12:30
Lesionado, Neymar est&aacute; fora da Copa Am&eacute;rica 2024
Lesionado, Neymar está fora da Copa América 2024 - CARL DE SOUZA/AFP

O treinador Carlo Ancelotti divulgará a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul Japão nesta quarta-feira (1), às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Com apenas seis jogos até a convocação final para a Copa do Mundo 2026, a expectativa é grande para a lista de convocados que pode, ou não, contar com novidades.

Dentre as ausências confirmadas está a de Neymar.

Sem jogar pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023 e de fora da convocação de setembro por escolha técnica de Ancelotti, Neymar seguirá de fora da lista para os jogos contra Coreia do Sul e Japão.

O camisa 10 do Santos segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps, sofrida há duas semanas durante treinamento no CT Rei Pelé.

A previsão de retorno é apenas para novembro, quando haverão mais dois amistosos contra duas seleções africanas a definir.

Possíveis novidades na convocação da Seleção Brasileira

Com o curto tempo de preparação, Ancelotti, que comandou o Brasil em apenas quatro partidas, e sua comissão técnica se veem divididos entre duas possibilidades nos amistosos até a convocação final para a Copa do Mundo.

  • 1. Realizar testes
  • 2. Promover entrosamento

Embora não possa contar com Neymar e Raphinha, Ancelotti deverá promover os retornos de Vinicius Júnior Rodrygo, que trabalharam com ele no Real Madrid e que ficaram de fora em setembro.

Além deles, outros nomes que atuam na Espanha, como o também madridista Éder Militão, zagueiro, e o atacante Antony.

Nomes como Philippe Coutinho, do Vasco, Luciano Juba, do Bahia, Pedro, do Flamengo e Matheus Pereira, do Cruzeiro estão entre os nomes que atuam no Brasil para ganhar uma primeira oportunidade.

Os atacantes Igor Thiago, do Brentford, autor de 4 gols em 6 jogos na Premier League, e Rodrigo Muniz, do Fulham, também tem seus nomes especulados pela imprensa.

