Neymar está fora da próxima convocação da Seleção Brasileira; Raphinha também é ausência
Camisa 10 do Santos não entra em campo com a camisa verde e amarela desde outubro de 2023 e seguirá de fora nos jogos contra Coreia do Sul e Japão
O treinador Carlo Ancelotti divulgará a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão nesta quarta-feira (1), às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Com apenas seis jogos até a convocação final para a Copa do Mundo 2026, a expectativa é grande para a lista de convocados que pode, ou não, contar com novidades.
Dentre as ausências confirmadas está a de Neymar.
Sem jogar pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023 e de fora da convocação de setembro por escolha técnica de Ancelotti, Neymar seguirá de fora da lista para os jogos contra Coreia do Sul e Japão.
O camisa 10 do Santos segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps, sofrida há duas semanas durante treinamento no CT Rei Pelé.
A previsão de retorno é apenas para novembro, quando haverão mais dois amistosos contra duas seleções africanas a definir.
Possíveis novidades na convocação da Seleção Brasileira
Com o curto tempo de preparação, Ancelotti, que comandou o Brasil em apenas quatro partidas, e sua comissão técnica se veem divididos entre duas possibilidades nos amistosos até a convocação final para a Copa do Mundo.
- 1. Realizar testes
- 2. Promover entrosamento
Embora não possa contar com Neymar e Raphinha, Ancelotti deverá promover os retornos de Vinicius Júnior e Rodrygo, que trabalharam com ele no Real Madrid e que ficaram de fora em setembro.
Além deles, outros nomes que atuam na Espanha, como o também madridista Éder Militão, zagueiro, e o atacante Antony.
Nomes como Philippe Coutinho, do Vasco, Luciano Juba, do Bahia, Pedro, do Flamengo e Matheus Pereira, do Cruzeiro estão entre os nomes que atuam no Brasil para ganhar uma primeira oportunidade.
Os atacantes Igor Thiago, do Brentford, autor de 4 gols em 6 jogos na Premier League, e Rodrigo Muniz, do Fulham, também tem seus nomes especulados pela imprensa.