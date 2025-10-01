Transmissão Barcelona x PSG ao vivo online: confira onde assistir
Duelo, considerado o principal da segunda rodada da competição, reúne possíveis postulantes ao título. Barça terá Yamal, mas PSG não terá Dembélé
Barcelona e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estadi Olímpico de Montjuïc. A partida é válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
Onde assistir Barcelona x PSG ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:
- TNT (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
O Barcelona venceu sua primeira partida na competição, contra o Newcastle, pelo placar de 2 a 1. O time catalão segue invicto na atual temporada e poderá contar com Lamine Yamal, recuperado de contusão.
O PSG vem de vitória diante do Auxerre, pelo placar de 2 a 0, pela Ligue 1. Atual campeã da Liga dos Campeões, a equipe francesa goleou a Atalanta, no primeiro jogo da competição, por 4 a 0. Porém, o Bola de Ouro Dembélé está fora da partida.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
- Local: Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona (Espanha)
- Onde Assistir: TNT e HBO Max
Prováveis Escalações
Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu e Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.