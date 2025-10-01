Transmissão Barcelona x PSG ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Duelo, considerado o principal da segunda rodada da competição, reúne possíveis postulantes ao título. Barça terá Yamal, mas PSG não terá Dembélé

Barcelona e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estadi Olímpico de Montjuïc. A partida é válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Onde assistir Barcelona x PSG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

TNT (TV por assinatura)

HBO Max (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Barcelona venceu sua primeira partida na competição, contra o Newcastle, pelo placar de 2 a 1. O time catalão segue invicto na atual temporada e poderá contar com Lamine Yamal, recuperado de contusão.

O PSG vem de vitória diante do Auxerre, pelo placar de 2 a 0, pela Ligue 1. Atual campeã da Liga dos Campeões, a equipe francesa goleou a Atalanta, no primeiro jogo da competição, por 4 a 0. Porém, o Bola de Ouro Dembélé está fora da partida.

Ficha técnica

Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2

Liga dos Campeões - Rodada 2 Local: Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona (Espanha)

Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona (Espanha) Onde Assistir: TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu e Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.