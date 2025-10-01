fechar
Transmissão Barcelona x PSG ao vivo online: confira onde assistir

Duelo, considerado o principal da segunda rodada da competição, reúne possíveis postulantes ao título. Barça terá Yamal, mas PSG não terá Dembélé

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/10/2025 às 12:30
Lamine Yamal, atacante do Barcelona
Lamine Yamal, atacante do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

Barcelona e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estadi Olímpico de Montjuïc. A partida é válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Onde assistir Barcelona x PSG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Barcelona venceu sua primeira partida na competição, contra o Newcastle, pelo placar de 2 a 1. O time catalão segue invicto na atual temporada e poderá contar com Lamine Yamal, recuperado de contusão.

O PSG vem de vitória diante do Auxerre, pelo placar de 2 a 0, pela Ligue 1. Atual campeã da Liga dos Campeões, a equipe francesa goleou a Atalanta, no primeiro jogo da competição, por 4 a 0. Porém, o Bola de Ouro Dembélé está fora da partida.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona (Espanha)
  • Onde Assistir: TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu e Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

