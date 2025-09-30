Crise e Cálculos: Ralph de Carvalho analisa risco de rebaixamento do Sport e a SAF de 460 páginas do Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sport encara o Fluminense sem Derik e com 96% de probabilidade de rebaixamento; Santa Cruz avalia contrato detalhado para assinar SAF

No Balanço de Notícias, o comentarista Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”, analisou os cenários dramáticos do Sport e do Santa Cruz.

Sport: Desfalques, Oscilação e 96% de risco de queda

O Sport recebe amanhã o Fluminense, mas terá um desfalque importante: Derik, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Segundo Ralph de Carvalho, Derik é hoje o “melhor jogador do Leão”, mas também “o que mais leva cartões”. Foram seis em dez jogos, o que já o tirou de duas partidas. Mesmo improvisado como centroavante, destacou-se mais do que especialistas da posição, como Pablo, Gonçalo Paciência e Ramírez, todos em queda técnica.

Outro problema é Thierry, ainda em recuperação de dores lombares. A notícia positiva é a possível volta de Zé Lucas, revelação rubro-negra, descrito como “jogador de qualidade técnica” e peça-chave no meio-campo.

Apesar de atuar na Ilha do Retiro, o Sport não é favorito, pela irregularidade na campanha. Para Carvalho, o time pode tanto surpreender positivamente quanto decepcionar. O técnico Daniel Paulista estaria especialmente preocupado com a oscilação, considerada o maior desafio do elenco.

A situação na tabela é crítica: o Sport ocupa a lanterna há 10 rodadas, com 7 pontos de diferença para o vice-lanterna (Fortaleza) e 13 pontos atrás do 16º colocado (Santos), primeiro fora do Z-4.

De acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o clube tem 96% de probabilidade de rebaixamento, o pior índice da Série A.

O adversário, o Fluminense, ocupa a 8ª posição com 34 pontos e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, em estreia do técnico Luis Zubeldía.

Santa Cruz: Responsabilidade e análise do contrato da SAF

No Santa Cruz, a pauta é a implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Ralph de Carvalho destacou a fala do presidente do Conselho Coral, Vittor Tavares Pessoa de Melo, durante o Fórum Esportivo.

O contrato em análise tem 460 páginas, o que exige tempo e paciência.

“Não se consegue ler e refletir sobre cada cláusula de uma hora para outra. É preciso cautela para que não haja queixas futuras”, reforçou Carvalho.

Segundo ele, a preocupação do conselho é legítima, já que o documento define o futuro do clube. O presidente convocou todos os conselheiros a lerem o texto e contribuírem com sugestões antes da assinatura final.

Para Ralph, essa postura demonstra responsabilidade, garantindo que o processo seja conduzido com transparência e sem riscos de prejuízo ao clube ou responsabilização de dirigentes.

Acompanhe o episódio na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-30-09-25/" target="_blank">O Comentário de Ralph de Carvalho: Crise e Cálculos: Ralph de Carvalho analisa risco de rebaixamento do Sport e a SAF de 460 páginas do Santa Cruz</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

