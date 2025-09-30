Crise e Cálculos: Ralph de Carvalho analisa risco de rebaixamento do Sport e a SAF de 460 páginas do Santa Cruz
Sport encara o Fluminense sem Derik e com 96% de probabilidade de rebaixamento; Santa Cruz avalia contrato detalhado para assinar SAF
No Balanço de Notícias, o comentarista Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”, analisou os cenários dramáticos do Sport e do Santa Cruz.
Sport: Desfalques, Oscilação e 96% de risco de queda
O Sport recebe amanhã o Fluminense, mas terá um desfalque importante: Derik, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Segundo Ralph de Carvalho, Derik é hoje o “melhor jogador do Leão”, mas também “o que mais leva cartões”. Foram seis em dez jogos, o que já o tirou de duas partidas. Mesmo improvisado como centroavante, destacou-se mais do que especialistas da posição, como Pablo, Gonçalo Paciência e Ramírez, todos em queda técnica.
Outro problema é Thierry, ainda em recuperação de dores lombares. A notícia positiva é a possível volta de Zé Lucas, revelação rubro-negra, descrito como “jogador de qualidade técnica” e peça-chave no meio-campo.
Apesar de atuar na Ilha do Retiro, o Sport não é favorito, pela irregularidade na campanha. Para Carvalho, o time pode tanto surpreender positivamente quanto decepcionar. O técnico Daniel Paulista estaria especialmente preocupado com a oscilação, considerada o maior desafio do elenco.
A situação na tabela é crítica: o Sport ocupa a lanterna há 10 rodadas, com 7 pontos de diferença para o vice-lanterna (Fortaleza) e 13 pontos atrás do 16º colocado (Santos), primeiro fora do Z-4.
De acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o clube tem 96% de probabilidade de rebaixamento, o pior índice da Série A.
O adversário, o Fluminense, ocupa a 8ª posição com 34 pontos e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, em estreia do técnico Luis Zubeldía.
Santa Cruz: Responsabilidade e análise do contrato da SAF
No Santa Cruz, a pauta é a implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Ralph de Carvalho destacou a fala do presidente do Conselho Coral, Vittor Tavares Pessoa de Melo, durante o Fórum Esportivo.
O contrato em análise tem 460 páginas, o que exige tempo e paciência.
“Não se consegue ler e refletir sobre cada cláusula de uma hora para outra. É preciso cautela para que não haja queixas futuras”, reforçou Carvalho.
Segundo ele, a preocupação do conselho é legítima, já que o documento define o futuro do clube. O presidente convocou todos os conselheiros a lerem o texto e contribuírem com sugestões antes da assinatura final.
Para Ralph, essa postura demonstra responsabilidade, garantindo que o processo seja conduzido com transparência e sem riscos de prejuízo ao clube ou responsabilização de dirigentes.
